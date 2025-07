Valeri Cuéllar ataca a Álvaro Escassi en ‘Fiesta’: «Trata a las mujeres como muñecos»

Hace tan solo unos días, Álvaro Escassi y Sheila Casas sorprendieron a todos y cada uno de sus seguidores al confirmar su ruptura sentimental. A pesar de que derrocharon mucho amor en la final de Supervivientes 2025, en la que el jinete estuvo a punto de hacerse con el cheque de 200.000 euros, parece que todo ha quedado atrás. Inevitablemente, muchos han sido los que han señalado a Valeri Cuéllar como posible culpable de esta separación. De esta manera, algunos creen que podría haber actuado como tercera persona pero otros, en cambio, creen que el conflicto que tuvo con Sheila Casas ha supuesto un antes y un después en su noviazgo con Álvaro Escassi. Por ese mismo motivo, y al estar cansada de estar constantemente señalada, Valeri Cuéllar ha acudido al plató de Fiesta para aclarar todo y responder a todas y cada una de las preguntas de los colaboradores.

La colombiana no ha dudado un solo segundo en dejar claro que no quiere verse involucrada en la ruptura de Álvaro Escassi y Sheila Casas. Aun así, ha asegurado que tiene mucha información al respecto y que no tiene ningún tipo de reparo en que vea la luz. Para Valeri, el noviazgo entre Escassi y Casas ha sido «una payasada». Todo comenzó cuando reconoció que le sentó muy mal que Sheila, sin conocerla de nada, dijera tan tajantemente que estaba convencida de que mentía. Además, tampoco veía bien que, supuestamente, la familia de Sheila no quisiera que se le relacionase con ella. Durante su paso por Fiesta, la colombiana no dudó en aprovechar la ocasión para mostrarse de lo más contundente con Álvaro Escassi: «Es un mujeriego, no tiene respeto con las mujeres, no se le ve seriedad con una mujer. A todas las trata como un muñeco y las forma como él quiere».

Respecto al noviazgo que han vivido Álvaro Escassi y Sheila Casas, Valeri ha comentado lo siguiente: «Es una payasada porque no le veo sentido». Por si fuera poco, la colombiana quiso ir mucho más allá: «Meterse sabiendo todo el recorrido que tiene… es de tener cojones», comentó, con contundencia.

Valeri Cuéllar vuelve a hablar de Ábalos: «Fue algo pasajero»

Tras la polémica que ha surgido por sus declaraciones sobre su supuesto vínculo con el ex ministro, Valeri ha querido pronunciarse sobre este asunto. De hecho, no ha tenido reparos a la hora de compartir muchos más detalles: «Lo conocí en el 2019 por medio de una agencia. Estuve con él dos veces en Madrid, en el centro, en una fiesta y con más personas».

Lejos de que todo quede ahí, la colombiana fue mucho más allá: «No estábamos los dos solos. Tuvimos un encuentro por medio de un trabajo. No fue por noviazgo ni que me fuera a dar trabajo. Fue algo pasajero. No sabía que era político porque yo llevaba un año en España», aseguró.

Por si fuera poco, ha confirmado que tiene pruebas que no dudará en mostrar a las autoridades en caso de que Ábalos diese el paso de denunciarla. Es más, tiene claro que el ex ministro está hablando mal de ella por el siguiente motivo: «Le toqué el ego y eso no le gusta a los hombres», expresó en Fiesta.