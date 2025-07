Emma García, ante la inesperada noticia de un colaborador de ‘Fiesta’: «Nos acabamos de enterar»

Aunque ha pasado ya una semana, la boda entre Marta López y su nuevo marido, Alejandro Huerta, sigue dando mucho que hablar en los programas de Telecinco. Este mismo fin de semana ha sido Fiesta el que se ha encargado de seguir repasando la última hora de esta pareja, que hasta el próximo mes de octubre no hará su viaje de novios. En mitad de este asunto, Emma García ha conocido una noticia que la ha dejado completamente descolocada, ya que, pese a ser la presentadora del espacio, no sabía nada de lo que ha contado Miguel Frigenti, uno de sus colaboradores en el plató.

Esta boda ha tenido mucha polémica alrededor, puesto que el vestido de la novia no ha sido lo único que ha dado de qué hablar gracias a su sonada portada en una conocida revista. Un decorador acudió a la finca para quejarse de que le habían contratado en un primer momento para encargarse de dejar la finca lista para la ceremonia, pero que más tarde no contó con él y le ha pedido explicaciones en varios momentos y no las ha recibido.

Este decorador ha pasado por Fiesta, donde ha querido contar su experiencia, aunque para otros colaboradores como Kike Calleja no estaba convenciendo su historia. En mitad de esta conversación, Frigenti ha dado una noticia que nadie -al menos eso parecía- conocía en el plató y que le ha servido para enfrentarse a Calleja y lanzar un dardo a Marta López -con los dos fue compañero de Sálvame en el pasado-.

«Me comprometo a una cosa que yo no sé si tú estarás dispuesto. Yo me voy a casar próximamente con Nua y te voy a contratar para que me organices la boda. Y lo digo aquí, que quede grabado», ha dicho el colaborador al organizador. De esta manera ha anunciado su próxima boda, algo que ha pillado a todos fuera de juego.

«¡Anda! Pero esto es maravilloso. Muchas felicidades», de esta manera Emma García ha querido celebrar esta buena noticia que hasta ese momento no conocía. Después, se ha levantado del sofá para darle un abrazo a su colaborador.

La vasca, que lleva más de 20 años casada con su marido Aitor, ha querido parar todo para saber más detalles de esta buena noticia. «Pero, ¿se lo has pedido?», preguntaba sorprendida antes de recalcar que era una noticia que nadie sabía: «Nos acabamos de enterar en directo de que se casa Frigenti».

«Me lo pidió él a mí», ha explicado, momento que ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado a Marta López, que ha tenido problemas por no invitar a todos sus compañeros de Tardear, dejando fuera a Frank Blanco, uno de los presentadores, pero sí a Verónica Dulanto. «Invitaré solo a mis amigos y no os invitaré a todos por peloteo», ha dicho.

Emma García, que seguía contenta y sorprendida, ha desvelado una intimidad que se había vivido fuera de cámaras: «Me estaba enseñando fotos antes y le digo: ‘¿no te vas a casar?’, y me dice que no, que lleva seis años y ahora suelta que se va a casar, pero es que resulta que se lo habían pedido».

Todavía no hay fecha de boda, pero es de esperar que la boda de Miguel Frigenti y su novio Nua sea una de las que más minutos y páginas llene en las revistas y programas del corazón en el momento en el que se produzca.