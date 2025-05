No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que cada vez son más los solteros que no pierden la oportunidad de acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 6 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que tuvieron la oportunidad de conocer a Katy, una monitora de 59 años que llegaba desde Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, no dudó un solo segundo en presumir de su físico: «La gente siempre me ha dicho que aparento menos edad de la que tengo. Me gusta verme bien y cuidarme», reconoció. Después de haber contraído matrimonio hasta en dos ocasiones, la soltera reconocía que no necesitaba a nadie

Aun así, Katy se mostraba abierta a conocer a alguien con quien compartir una de sus grandes aficiones, que son las motos. Su cita para esa noche era Pep, un funcionario de 60 años que llegaba desde Lérida. Su objetivo no era otro que conocer a una chica motera: «He tenido mujeres guapísimas, de escándalo, y yo soy feo. Me da igual, ya no se puede cambiar», bromeó. Katy no dudó en compartir su primera impresión sobre su cita ante las cámaras del equipo de First Dates: “Físicamente, está bien”. El soltero, por su parte, se llevó un gran chasco al ver el tatuaje que tenía su cita en el brazo derecho: «No soporto ningún tatuaje. Me pongo en guardia y más con este tipo de tatuaje tan chabacano». Tras intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

A pesar de que la cita comenzó con poca complicidad entre ellos, todo cambió cuando Katy descubrió que el soltero era un apasionado de las motos como ella: «Pep no es que sea guapo, es atractivo. Tiene algo que te atrae de él». El catalán, por su parte, tenía cada vez más claro que Katy no era, ni de lejos, la mujer que estaba buscando.

«No por el hecho de ser motera me va a gustar. Es una mujer excelente, pero no me gusta… No ha cumplido mis expectativas. Es por el físico», aseguró el soltero de First Dates. Así pues, cansado de fingir, se armó de valor para dejar las cosas muy claras a Katy, provocando un momento de lo más incómodo: «No has cumplido mis expectativas», comenzó diciendo.

Y fue más allá: «A mí me gustan las mujeres diferentes, muy guapas. Me encantas como mujer, pero no has cumplido mis expectativas», aseguró. Algo que dejó completamente descolocada a la catalana: «Me ha dado a entender que yo no soy guapa, y yo no me considero fea». Él, ante las cámaras del equipo de First Dates, quiso hacer hincapié en algo: «A mí me gustan las mujeres con una cierta clase. Todas mis mujeres han tenido clase».

En la decisión final, como no podía ser de otra manera, los dos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita con el otro. «No me gustan los tatuajes, los tengo en la cabeza como otra cosa. Veo un poco el drama», reconoció Pep, mientras Katy le hizo una advertencia: «Te estás equivocando», y añadió: «Detrás de mis tatuajes no hay nada malo, todo lo contrario. Podrías habérmelo preguntado».