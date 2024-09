Un soltero de ‘First Dates’, impactado al ver el inesperado tatuaje de su cita: «¡La virgen!»

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores que disfrutan de cada entrega y, a su vez, cada vez más son las personas que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión para tratar de conocer a su media naranja. Es más que evidente que tanto Carlos Sobera como el resto del equipo hacen todo lo que está en su mano para tratar de conseguir que surja el amor entre los comensales. Y no solamente eso, sino que también buscan hacer disfrutar a los espectadores con todas y cada una de las citas que se desarrollan en cada entrega que podemos disfrutar en televisión. Dos de los protagonistas del programa del pasado martes fueron Tania y Kike.

Ella fue la primera en aterrizar en el restaurante de First Dates y, lejos de quedarse de brazos cruzados, lo hizo haciendo una sorprendente confesión: «En el amor me he ido regulinchi tirando a mal». Desde un primer momento, la comensal dejó completamente sin palabras a Carlos Sobera. Y todo como consecuencia de sus tatuajes. Ella no tardó en explicar que es una de sus grandes pasiones: «El primero me lo hice con 16 años y ya no he parado. Es un vicio». Por si fuera poco, Tania reconoció al presentador del programa que se emite en Cuatro que le fascinaban «los macarrillas pero con corazón ñoño». Lejos de que todo quede ahí, la soltera no dudó en confesar que era una gran amante de los animales. Tanto es así que tenía cinco gatos y dos perros: «Lo que me hace feliz es salir a pasear con mis perras».

Su cita para esa noche era Kike, un coordinador de formación que, en su presentación, se definía de la siguiente manera: «Soy una persona empática, agradable, que genero un buen clima cuando estoy con la gente». Nada más verse las caras con Tania, ésta reconoció que le había encantado saber que el comensal tiene un gato como mascota: «Antes era más de perros, pero recogí una gatita de la calle y me enamoré de ellos».

Entraron al restaurante y se sentaron en la mesa. Mientras cenaban, la comensal no tardó en darse cuenta de algo muy concreto. Y es que, más allá de los animales y los tatuajes, no tenían muchas más cuestiones en común. Es más, no tardó en hacer la siguiente confesión al equipo de First Dates: «No me atrae para nada su físico». Kike, por su parte, se quedó impactado ante el inesperado comentario de su cita: «Tengo una vagina tatuada y al lado la frase: ‘¿Qué coño miras?’».

«¡La virgen! Está curioso, es original», espetó el soltero. Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Por donde va, no pasa desapercibida. Vas a un sitio y sabes que está». Llegó la decisión final, y Tania se negó en rotundo a tener una segunda cita con Kike, y explicó la razón: «Me he sentido como un colega, cuando alguien me atrae estoy más nerviosa». Él estuvo de acuerdo con la soltera: «Una velada romántica no, mejor como amigos».