First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que no solamente cuentan con un excepcional equipo sino que, además, cada vez son más los solteros que se animan a participar. El pasado martes 25 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Cesc, que dejó completamente sorprendido a Carlos Sobera. «¡Qué jovencito eres!», alcanzó a decir el presentador, y añadió: «¿Has cumplido los 18 años?». El comensal no tardó en responder, y lo hizo con contundencia: «Claro, hombre, tengo 23. Cuanto tenga 50 parecerá que tengo 20». En su presentación, el soltero comentó lo siguiente: «Me considero una persona especial porque le doy mucha importancia a vivir una vida sensata, cuidarme y vigilar la salud».

Lejos de que todo quede ahí, Cesc comentó a Carlos Sobera que actualmente tenía una sociedad desde la que gestionaba una página web que se utilizaba para vender entradas tanto de eventos como de discotecas. Todo ello mientras invertía en bolsa. «He podido hacer eso con la herencia de la familia», reconoció el soltero, y añadió: «Mi padre murió conmigo hace cuatro años, estábamos juntos en la montaña». Poco después, explicó más detalles de ese fatídico día: «Estábamos haciendo senderismo y cinco minutos antes de caer por un ataque al corazón fulminante me dijo: ‘Cesc, me voy a morir’. Tuve que espabilar yo solo». Su cita para esa noche era Sandra. En su vídeo de presentación, entre otras tantas cuestiones, reconoció que había llegado a estar al borde de la muerte, y todo porque llegó a pesar muy pocos kilos: «Tenía las pulsaciones a cuarenta y pocas, no me iba el corazón y me ingresaron de urgencia».

La primera impresión no dejó indiferente a nadie. Mientras Cesc se mostró feliz por la elección del equipo de First Dates, lo cierto es que Sandra tuvo una reacción contraria. Es más, no pudo evitar acordarse de alguien muy especial para ella: «Se parece mucho a mi primo por el pelo. Tampoco me ha gustado su estatura, me ha echado para atrás».

Poco después, Carlos Sobera les invitó a sentarse en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando el soltero aprovechó para confesar a su cita a qué se dedicaba. Algo que dejó completamente descolocada a la madrileña: «A los 20 años se está perdiendo la época de salir y disfrutar. La verdad es que me ha acojonado».

En lo único que coincidieron es que les fascinaba viajar y no vivir en grandes ciudades. El soltero fue ganando cada vez más confianza, hasta tal punto que preguntó a Sandra si había vivido algún hecho traumático a lo largo de su vida. Ella confesó tener TCA: «Es trastorno de la conducta alimenticia. Lo he pasado bastante mal. Estuve a punto de morir».

A pesar de la dureza del testimonio, él se mostró implacable. Algo que no gustó en absoluto a la joven: «Hemos vivido momentos incómodos, no me ha gustado». En la decisión final de First Dates, Cesc se mostró dispuesto a tener una segunda cita con la comensal: «Es el tipo de persona con la que me gustaría compartir la vida». Ella, en cambio, rechazó la propuesta: «Me ha faltado comunicación, risas y que las conversaciones fueran más fluidas». ¡No triunfó el amor!