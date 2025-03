First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido sin ningún tipo de dudas en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que este dating show cuenta con un excepcional equipo a sus espaldas. El pasado lunes 24 de marzo, pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, los espectadores pudieron conocer a Mar, una empresaria de 48 años que llegaba desde Tarragona. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que tenía muchísimo carácter y que una de sus grandes pasiones era su centro de estética: «Me encanta cuidarme y cuidar a mis clientes. Soy una persona muy luchadora, no he parado de trabajar». Así pues, tenía muy claro que quería encontrar a un hombre que fuese «respetuoso, llamativo, fibrado, alto, elegante y con ganas de hacer cosas».

Su cita para esa noche era Manu, un vigilante de seguridad de 54 años que llegaba desde Barcelona. Entre otras tantas cuestiones, no tardó en definirse como un hombre muy deportista y fiel amante de los animales. La primera impresión de ambos fue bastante dispar. «Tiene un físico de doce, es un bellezón», alcanzó a decir el barcelonés ante las cámaras del equipo del programa. Ella, en cambio, tuvo una opinión completamente distinta, puesto que se mostró profundamente decepcionada: «No es para nada mi tipo… Estoy acostumbrada a estar con escoltas de famosos, hombres de 120 kilos». Después de unas primeras palabras en la barra, Carlos Sobera acompañó a los comensales hasta la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada. No tardaron en darse cuenta de que tenían la misma pasión por los animales. Algo que fascinó a Manu: «Tiene que ser muy cariñosa porque el tener animales es dar y recibir cariño».

Por si fuera poco, también coincidieron en aficiones, ya que eran habituales en el gimnasio. Aun así, Mar no terminaba de sentirse del todo convencida con el físico de su cita: «Se cuida, pero no lo que yo estoy acostumbrada a ver… he visto a hombres que se cuidan mucho más que él», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates.

Además, la de Tarragona tampoco entendía el enorme cariño que Manu sentía por su perro: «Está muy sometido a su animal y al trabajo», aseguró. En un momento dado de la cita, el barcelonés quiso saber qué buscaba Mar con su visita al restaurante más famoso de la televisión. Ella trató de ser honesta: «Una persona con que acabar el resto de mi vida, algo serio. Soy una persona de las antiguas».

Por si fuera poco, confesó que no había tenido hijos. Él, en cambio, sí: «Yo tengo dos niñas, una de 24 y otra de 16 años», explicó Manu, y añadió: «Me llevo muy bien con todos los niños, por lo menos con mis sobrinos». La catalana se mostró contundente: «Que te encanten los niños en cinco minutos es muy fácil, una cosa es tener hijos y saber lo que es ser madre».

La decepción de la de Tarragona fue a más cuando se enteró del nivel adquisitivo del barcelonés: «Yo buscaba a alguien con casa y con todo en condiciones, no a uno que necesite a una mujer para que le ayude a viajar», explicó. En la decisión final de First Dates, él se mostró decidido a tener una segunda cita con Mar, pero ella rechazó la propuesta de forma contundente.