Encontrar a tu media naranja no es una tarea fácil, pero con la ayuda del equipo de First Dates cada vez son más los solteros que ven como sus vidas cambian de un segundo a otro. Por ello, y debido al gran éxito cosechado por el formato desde que aterrizó en la pequeña pantalla, no es de extrañar que jóvenes como María hayan querido probar suerte nuevamente.

Afincada en Euskadi, pero gijonesa de origen, la cocinera regresó al programa de Cuatro para encontrar a su chico ideal. Su cita fue Diego, un asturiano con las ideas muy claras. Un primer encuentro entre la pareja de solteros donde ambos se mostraron visiblemente nerviosos al principio.

💘 ‘First Dates’, LO MÁS VISTO de @cuatro, SUPERA una vez más a su competidor con un 9% y 1.227.000 espectadores pic.twitter.com/81sgwuHZT7 — Mediaset España (@mediasetcom) February 22, 2024

Los comensales pasaron a la mesa del local para conocerse mejor y descubrir qué puntos tenían en común y los que no. Fue entonces cuando el soltero le explicó que era repartidor de pizzas, una profesión que a la cocinera no le hizo mucha gracia. Por ello, le preguntó si ese era el puesto de trabajo que quería tener todas su vida o tenía algún otro tipo de aspiraciones.

Por su parte, el asturiano le ha asegurado que si quiere cambiar de trabajo, pero que no sabe todavía a qué. Eso sí, con intenciones de salir del programa con pareja, le dijo que al salir del restaurante podrían ir juntos a un museo de globos. Unas palabras que fueron el trampolín para que la velada comenzase ha adquirir cierto tono íntimo.

Sin ningún tipo de filtros, la pareja comenzó a hablar del ámbito sexual. Diego le ha confesado que le excitaban los labios y que le gustaban mucho los besitos. María, por su parte, le ha dicho que su zona erógena era el cuello. Fue entonces cuando el chico le explicó que era muy activo en las relaciones y que puede tener sexo hasta cinco veces en una noche.

Ante tal revelación, la cocinera no pudo evitar mostrar su asombro. Pues, el soltero estaba haciendo alarde de un hecho al que muy pocas personas pueden hacer aguante. Asimismo, y lejos de quedar ahí, Diego le ha dejado claro que es muy romántico y le gusta hacer la cucharita.

Unas declaraciones que hicieron reír a la soltera. Posteriormente, la pareja se trasladó hasta el reservado del programa, donde han jugado a los dardos para seducirse con gestos, miradas y caricias. Un encuentro donde ambos tuvieron muy claro cuál sería su decisión al concluir la cita.

De esta manera, y sin ningún tipo de sorpresas, María y Diego estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera. Un rotundo sí a querer tener una segunda cita que llegó tras hacer oficial que irían directos al museo de globos.