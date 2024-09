Una soltera de ‘First Dates’ se enamora por sorpresa de su cita: «Está guapo y mamadito»

La emociones están aseguradas en First Dates, de eso no cabe duda. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. ¿El motivo? Dos personas que, en la mayoría de los casos, no se conocen de nada tienen una cita televisiva. Un encuentro donde se dejan guiar por los resultados de un test de compatibilidad y por la suerte del destino. Por ello, y ante esta pequeña premisa, no es de extrañar que participantes como Patricia, una soltera de 37 años, hayan querido vivir la experiencia de primera mano. Conocida como Pato por su entorno más cercano, la soltera es una cosmetóloga mexicana que vive en San Martín de Valdeiglesias, en Madrid.

La participante aterrizó en el formato acompañada de su tía, Carmen, una de las personas que más quiere en el mundo. Asimismo, y en cuanto a amores se refiere, confesó que es muy exigente en el plano sentimental. «Busco a un señor justicia (hombre uniformado para ella). De entrada, me fijo en el físico y luego ya en el billetito, que no se quede corto. Después si tiene buena gente y salud…», confesó en su presentación. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Sergio, su cita. El soltero, de 38 años, es un policía Nacional de Cádiz y llegó con las ideas muy claras.

Patricia no pudo ocultar su emoción al conocer a Sergio, pues tuvo un flechazo instantáneo. «Está guapo y mamadito, como decimos en México», comentó ella en uno de los totales. El soltero, por su parte, poco tardó en espantarse con su cita. ¿Qué sucedió? Cuando le preguntó dónde vivía, la participante no supo contestarle. Pues, solamente le dijo que en San Martín de Valdeiglesias.

«¿No sabes por dónde está?», le ha preguntado sorprendido. «No sé, es que a mí me llevan y me traen. No me ubico ni en mi casa y ahora quieres que…», le ha respondido ella. «Muy fuerte que no sepa dónde vive, que la puede entender o no, pero es demasiado heavy porque no sabe dónde es. Me ha dejado totalmente fuera de juego», ha confesado el policía.

Pero, no fue lo único. La soltera tampoco sabía lo que era opositar. Por ello, y con mucha paciencia, el participante se lo tuvo que explicar. Asimismo, la velada iba transcurriendo y la comensal le confesó a Sergio que todos los chicos con los que ha salido pasan un filtro muy importante: su perra. Si a su mascota no le gusta el chico que lleva a su casa, lo descarta.

Patricia confiesa que necesita subtítulos para entender a Sergio

Sergio no podía dar crédito ante las declaraciones de su cita, y sus gestos faciales fueron la mejor prueba de ello. Al concluir la velada, y tras conocer a la tía de Patricia, llegó el momento de conocer la decisión final de los solteros de First Dates.

De esta manera, ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. «La verdad que sí porque creo que a las personas hay que conocerlas y lo que surja después viene solo», ha dicho él. La soltera, por su parte, estuvo de acuerdo, pero sorprendió al confesar que necesita subtítulos para entenderle.