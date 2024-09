Un soltero de ‘First Dates’ deja en shock a su cita tras una inesperada confesión: «No me ducho»

Encontrar el amor no es fácil, pero el equipo de First Dates está dispuesto ha ayudar en todo lo posible a sus participantes. Cada vez son más los solteros que acuden al programa de Cuatro con el objetivo de encontrar a su pareja ideal, aunque no siempre sale bien. Pues, dos personas que no se conocen de nada tiene una cita tras haber realizado un test de compatibilidad. Una aventura única que participantes como Pascual, un alicantino de 72 años que buscaba una mujer «con curvas», no ha querido perderse. Se considera un hombre romántico y cariñoso, pero eso no quita que busque a una mujer con buen aspecto físico. «Que pueda expresar con los años todo lo que es. El hombre tiene que atraer y provocar que la mujer sienta esa pasión», dijo en su presentación.

Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Lola, una catalana de 67 años que afirmaba que «el sentido del humor era característico de las personas inteligentes». Además, y lejos de dejarlo ahí, la participante se sinceró. «Te ayuda a enfrentar y superar los desafíos que te pone la vida», explicaba. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante acertada, al menos para el soltero. «Está todavía fuerte, tiene lo suficiente para que un hombre vaya detrás de ella», confesaba Pascual. Tras ello, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Lola y Pascual comenzaron a hablar de diversos temas, siendo uno de ellos sus antiguas vocaciones. Ante ello, la participante le dijo que encontró su pasión en la enfermería tras pasar por distintos sectores profesionales. «Me gradué de enfermera de mayor y con 60 años comencé a trabajar», explicaba. «Me encanta porque es muy culta», opinó el soltero.

La velada iba transcurriendo, pero pese a los intentos de Pascual por agradar a la soltera, la personalidad de él no estaba encajando con Lola. «Me gustan los hombres más inteligentes», confesó la participante al equipo de Cuatro. Pero, el verdadero shock de la soltera llegó cuando descubrió la edad de su cita.

La decisión final de First Dates

«Los llevas muy bien», le dijo con asombro. Ante ello, el comensal le confesó su secreto de belleza para llegar tan bien a los 72 años: el agua de mar. «Me baño y luego no me ducho. Me pongo mi crema hidratante, absorbe la sal y eso es un truco de belleza», contaba. Unas declaraciones con las que dejaba sin palabras a la mujer.

Eso sí, el soltero no opinaba lo mismo de la apariencia física de su cita. «Bajo mi punto de vista, le falta cuidarse un poco más la piel, ya la edad madre mía… tiene que empezar a hacerse un arreglito», señaló. Al final del encuentro, Pascual sí quiso seguir conociendo a Lola en una segunda cita. Pero, ella, por el contrario, no opinó lo mismo y dejó la puerta abierta a una amistad.