Una comensal de ‘First Dates’, obligada a mentir a su cita: «No le voy a decir ‘pareces un pitufo’»

Las emociones continúan en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las apuestas más acertadas de Cuatro, de eso no cabe duda. Durante los últimos ocho años, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a numerosos solteros que acuden al local en busca del amor. Un encuentro televisivo donde dos participantes que no se conocen de nada tienen una cita. Eso sí, previamente, han realizado un test de compatibilidad para poder saber si hay posibilidades amorosas de cara al futuro. Una aventura única que comensales como Selina, una alicantina de 29 años que presume de belleza, ha querido vivir en primera persona.

«Mucha gente me dice que me gusta mi cara y otros me dicen que tengo cara de viciosa», aseguraba. Acudió al programa con el objetivo de encontrar a su chico ideal, el cual tiene que ser divertido, viajero, deportista y, sobre todo, con higiene bucal. «Es por donde hablas, comes y luego no voy a comerle la boca a ese tío», manifestó. Fue entonces cuando la organización le presentó al hombre que sería su cita: Sergio. El valenciano, de 37 años, llegó al local con el pelo de color azul. Al parecer, su cabello ha adoptado esta tonalidad debido a que acudió a la boda de un amigo. Pero, aunque llevaba un peinado bastante moderno, Selina no se mostró muy feliz por ello.

«No es mi tipo, me gusta un tío más elegante, normal, no con tanta cosa. Los colorines no. No le voy a decir ‘pareces un pitufo’. Siento si he sido falsa, pero es lo que hay», sentenciaba ella. Sin embargo, el participante tuvo una impresión muy diferente de Selina. «Tiene buen trasero y buen pecho. Tiene un físico bonito», dijo.

A pesar de ello, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, Sergio no pudo evitar mostrarse sorprendido con su cita, pues le echaba más años de los que tenía. «Te echo 32 años», le decía él. «Todo el mundo me echa menos edad y él me ha echado 32 años. Aún no he cumplido los 30 y ya me está dando el bajón», replicaba ella. «Aparentas ser más mayor», le contestó el participante.

Sergio le explicaba a Selina que llevaba seis años sin pareja, pues no había encontrado a la mujer indicada. «Lo único que me ha gustado de él son sus ojos. Pero no me gustan sus dientes ni el pelo. No es mi rollo», manifestó la soltera. Asimismo, en un momento determinado de la velada, la soltera le preguntó a su cita cómo era en el sexo.

El valenciano le explicó que era un hombre muy fogoso, pero no era partidario de experimentar. «Conmigo no durarías, me gusta mucho el guarreo», replicaba ella. «Yo creo que sí, nos lo pasaríamos bien», afirmó él. Ante ello, la comensal le dijo que buscaba a un chico con el que cumplir su fantasía sexual: realizar un trío con dos hombres.

Pero, Sergio no estuvo nada de acuerdo con ello. «Mi cerrojo lo tengo cerrado», dejó claro. Al concluir la cita, en la decisión final de First Dates, el soltero sí quiso seguir conociendo a Selina en un segundo encuentro. Pero, ella no opinó lo mismo. ¿El motivo? No le gusta el pelo ni los dientes de Sergio.

Sergio a Selina en la decisión final de First Dates: «Tú también llevas tinte»

«No pasa nada, hay miles», replicaba Sergio. Unas palabras que provocaron la ira en Selina. «Por supuesto, la que quiera y le gusten los pelos de colores, a mí me gustan más sencillos», aseveraba. «Tú también llevas tinte», asestaba él. «Pero no uno tan exagerado. Hay colores que a ciertas edades…para mi gusto, no», sentenció Selina.