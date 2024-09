Una soltera de ‘First Dates’ regresa cinco años después y confirma que sigue siendo virgen: «No hay manera»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir, una noche más, con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. El popular show de citas a ciegas, presentado por Carlos Sobera, se ha convertido en la opción favorita de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro donde dos personas que no se conocen y no se han visto antes, en la mayoría de los casos, tienen una cita. Pues, tras realizar un test de compatibilidad han sido emparejados como posible pareja romántica. Una aventura televisiva que Esmeralda, una mujer afincada en Barcelona, ha querido volver a experimentar. Pues, hace cinco años participó en el programa y no se fue a casa muy contenta.

El encargado de recibirla ha sido el presentador del formato, quien no ha dudado en darle un fuerte abrazo. De esta manera, y tras hablar un poco, el comunicador le preguntó sí, finalmente, había logrado lo que tanto deseaba: perder su virginidad. Una cuestión que la participante respondió con sinceridad. «He hecho alguna cosilla, pero no hay manera. En Barcelona los chicos me rehúyen. No me veo tan rara, como soy tan segura a lo mejor es muy chocante para ellos», le dijo con pesar. «¿Cómo pueden rehuir a una chica tan mona?», se preguntó el vasco. Fue entonces cuando la puerta del local se abrió para recibir a Cristian, un vendedor de 40 años, de Madrid, que se convertiría en su cita.

La primera impresión de la pareja de solteros fue bastante acertada. «Me ha dado una buena impresión, me parece un chico guapo e interesante», confesó la soltera en uno de los totales. De esta manera, los participantes se trasladaron hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor.

Así pues, y tras hablar de diversos temas, Esmeralda le hizo una inesperada pregunta. «¿Te gustan los Backstreet Boys?», le dijo. Ante ello, el soltero le dijo que anteriormente bailaba y cantaba sus canciones. Fue entonces cuando la soltera le confesó que tenía posters de ellos junto con sus bragas colgando.

Cristian no se parecía físicamente a Nick Carter, miembro de los Backstreet Boys y la pequeña obsesión de Esmeralda desde los 12 años. Pero, eso no impidió que la soltera comenzase a sentirse muy atraída por su cita. Sin embargo, todo estuvo a punto de cambiar cuando comenzaron a hablar de fútbol.

Esmeralda descubre que su cita de First Dates es del Real Madrid

«¡Qué putada!», lamentó Esmeralda, hincha del Barça, al saber que Cristian era de Fuenlabrada y forofo del Real Madrid. «Que sea del Real Madrid a mí me mata. Va a celebrar muchas Champions y yo voy a celebrar bien pocas. Me va a costar tragar eso, me ha dolido en el alma ¡Será que no hay chicas en Madrid que le han traído a la catalana!», comentó ella entre risas.

Minutos después, ambos dieron su veredicto final. De esta manera, los solteros tenían que decir si querían seguir conociéndose en una segunda cita o si, por el contrario, preferían dejarlo ahí. Ante ello, los participantes lo tuvieron claro y confesaron sus ganas de seguir conociéndose. «Es una chica que nada más mirarme me ha gustado su sonrisa. Me hace sentirme a gusto, tranquilo, y sobre todo seguro», sentenció él.