Una soltera de ‘First Dates’, en shock al descubrir la peculiaridad de su cita: «Me da cosilla»

Comienza el mes de septiembre y, con ello, la nueva temporada televisiva de las cadenas de televisión. Uno de los formatos que ha regresado más fuerte que nunca al prime time ha sido First Dates, pues ha llegado de la mano de nuevos solteros que están dispuestos a encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde dos personas que no se conocen de nada, tienen una cita tras haber sido emparejados por un test de compatibilidad. Una aventura que participantes como Marc, un soltero, de 25 años, no ha querido perderse. De esta manera, el catalán se presentó en el formato como una persona muy reservada. «No me sale el ser espontáneo», confesó en su presentación.

El participante explicó que había sufrido acoso escolar durante sus años académicos. Una terrible etapa donde se refugió en el ganchillo, una afición que sigue practicando a día de hoy. Por ello, hizo un un dinosaurio de punto como regalo para su pareja en First Dates. Posteriormente, llegó Carmen, una joven de 22 años que se presentó como alguien muy inestable emocionalmente. El encargado de recibirla fue el presentador Carlos Sobera, quien, a priori, se quedó muy sorprendido por su corte de pelo. ¿El motivo? La soltera se había pintado corazones en la cabeza.

«Lo hago muy a menudo, me rapo la cabeza entera, me pongo una peluca, me hago trenzas porque es mi manera de sentirme segura conmigo misma. Me da un subidón de confianza», le explicó Carmen. Tras ello, el comunicador le mostró el regalo que le había dejado su cita. Un presente con el que la participante se mostró encantada. «Me encantan los dinosaurios y me encanta tejer también. ¡Qué ilusión!», dijo.

Sin embargo, lamentablemente, el primer encuentro entre la pareja de solteros no fue el esperado. «Para lo que yo soy, la he visto demasiado llamativa, no sé si va a encajar conmigo», sentenciaba él. A pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose y se trasladaron hasta la mesa del restaurante.

Un intercambio de palabras donde el catalán le comenzó contando que trabajaba en un escape room. «Tengo uno y es de miedo. Yo lo único que hago literalmente es insultar a la gente», comentaba. «Qué divertido», replicaba ella, que a su vez le contó que era integradora social.

Los solteros no dudaron en hablar de sus outfits y dejaron claro que estaban encantados con la elección. Pero, en un momento determinado, Marc le mostró a su cita uno de sus mayores secretos: su lengua bífida (cortada por la mitad). «No me gusta, no me gusta, me da cosilla», aseveraba.

Carmen le ha explicado que su última relación sentimental duró cuatro años, por lo que ahora necesita vivir un poco más. Marc, por su parte, le confesó que no tenía mucha suerte en el amor porque era un hombre muy solitario. «Eso está bien. Yo admiro mucho a la gente que pasa tiempo sola y lo disfruta», le dijo ella.

La decisión final de First Dates

La velada fue transcurriendo a las mil maravillas, pues ambos tenían un visión de ver la vida muy similar. Pero, a nivel sentimental no lograban conectar. «Es un poco más tímido por todo lo que ha pasado (…) Pero he sentido que tenía que tirar yo del carro todo el rato y me ha faltado iniciativa en general», sentenciaba ella.

Por su parte, el soltero también pensó que veía a Carmen como una amiga. Por ello, en la decisión final de First Dates, los participantes rechazaban mutuamente el querer tener una segunda cita juntos. Eso sí, dejaron la puerta abierta a una posible amistad.