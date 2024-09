Un soltero de ‘First Dates’, tajante: rechaza a su cita por haberse vacunado frente a la COVID-19

Arranca el mes de septiembre y, con ello, la nueva temporada televisiva de las cadenas españolas. Tras arrasar un verano más en el prime time de Cuatro, First Dates ha vuelto de la mano de nuevos programas. Un encuentro televisivo donde dos solteros que no se conocen de nada tienen una cita. Eso sí, para ello han tenido que realizar, previamente, un test de compatibilidad. Una aventura que ha querido vivir en primera persona participantes como Óscar, un soltero de 46 años que es originario de Barcelona. «Me considero una persona hiperemprendedora. Me denomino a mí mismo el loco de los locos», dijo en su presentación. Así pues, y debido a que fue el primero en llegar al local, fue recibido por el presentador del formato, Carlos Sobera.

De esta manera, el soltero le explicó al comunicador que había ganado mucho dinero durante los últimos años. Al parecer, el haber realizado inversiones y haber trabajado con las criptomonedas le ha ayudado de manera favorable en el ámbito económico. Pero, esta situación ha provocado que, ahora, tenga «mucho tiempo libre». Por ello, está decidido a encontrar el amor, el cuál se le resiste mucho, tras varias relaciones fallidas. «Soy especialista en decirle a las chicas guapas de cara que no. He rechazado a unas cuantas bastante guapas, que podrían tener ellas a cualquier chico. Solamente que seas guapa y no haya más, como que no», confesó.

Fue entonces cuando, minutos después, llegó Marta al restaurante del amor. La soltera, una gestora inmobiliaria de Madrid de 37 años, se presentó como la cita de Óscar, pues según el test de compatibilidad era la indicada para él. Pero, el primer encuentro entre los solteros no fue el más acertado. De hecho, no hubo ningún tipo de conexión entre ambos en ningún momento.

«No es mi tipo porque yo siempre las parejas que he tenido han sido muy guapas», dijo Óscar sin pelos en la lengua. Una primera toma de contacto donde reinó la tensión, pero que no impidió que el participante interrogara a su cita con diversas preguntas. «Primera pregunta que te quiero hacer, ¿estás vacunada de COVID?»,disparó el soltero nada más sentarse en la mesa del restaurante.

Como era de esperar, la cara de estupefacción de Marta lo dijo todo. «Me he vacunado, pero no creo que eso le vaya a influir. Es algo que tampoco tiene mayor importancia», contó. Ante ello, el soltero señaló que él no se había vacunado. «Ni aunque me pagaran millones de euros (…) Ya el tema de que la chica se vacune… No, olvídate», señaló el participante.

Óscar no tuvo problemas en mirar a cámara y asegurar que la pandemia del COVID-19 era realmente una «pandemia» para «meter miedo a la gente» y «hacer negocio». Al respecto, Marta no pudo evitar sentirse un poco molesta con la actitud de su cita. «Han pasado varios años ya de la pandemia y que me diga que si estoy vacunada… Pues eso ya es de la prehistoria», señaló ella al equipo de Cuatro.

Óscar en First Dates: «Le falta más calle. Mi universidad es la universidad de la calle»

Lejos de quedar ahí, el soltero continuó con sus preguntas y le preguntó si era creyente. «¡Yo creo en Dios firmemente, por eso he conseguido lo que he conseguido! ¡Porque creo en la energía suprema! (…) Yo no puedo estar con una mujer con esos límites», dijo él ante la negativa de ella.

Al concluir la velada, y descubrir que su cita no había salido nunca de España, Óscar lo tuvo claro. «Le falta más calle. Mi universidad es la universidad de la calle. Yo soy de calle, de terreno», señaló el soltero tras afirmar que había estado en más de 50 países. Además, confesó que no se acordaba del nombre de su cita. Un conjunto de detalles que culminaron con un «no» por ambas partes a tener un segundo encuentro.