Sofía Ellar pone fecha de estreno a ‘Calma’, su nuevo adelanto del álbum

Tras el lanzamiento de Y 23, el primer adelanto de Libre, su nuevo disco, y de Canción de radio, el segundo adelanto del disco, Sofía Ellar regresa con nueva música. La artista ha anunciado el lanzamiento de Calma el tercer y último adelanto del disco hasta su lanzamiento el próximo 2 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la artista madrileña ha compartido la noticia, así como también algunos detalles de su nuevo single. Una canción que llegará acompañada de un nuevo videoclip, como ella misma ha explicado en su última publicación.

«Buenos días pichoncines míos: breve parte musical y personal. Este miércoles y jueves rodamos el videoclip del tercer y último single que compartiré con [email protected] hasta que por fin salga el disco (2 DE SEPTIEMBRE). “CALMA” va a ser este tercer single. Me he pintado los labios de rojo, me he colocado un pañuelo, y me volveré a reencontrar con @oceanlifedc pero ahora en una situación surrealista», escribe la artista.

«Veremos cómo acaba la historia esta vez… vamos a rodar en los desguaces “EL CHOQUE” @desguace.elchoque porque una vez más, cino (el que me debe no sé cuantos tuppers) se ha vuelto a prestar para ayudarme a hacer mis benditas locuras realidad. Cino te quiero mucho ya lo sabes y soy muy afortunada de tener a gente tan especial alrededor con tantas ganas de facilitarme mi trabajo (que entiendo que es una vida de locos)», concluye.

Por otro lado, una vez más Sofía Ellar ha querido hacer hincapié en la importancia de la salud mental. Por ello, en la misma publicación de Instagram ha compartido una importante reflexión personal:

“Ayer tuve un día libre y fui más Sof que nunca y me echaba de menos…”, comienza diciendo. “Recordad que no hay que perder el norte jamás ni olvidarte del niñ@ que [email protected] tenemos dentro así que aprovecho para animaros a que así lo hagáis”, termina.