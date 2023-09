Shakira continúa revolucionando el panorama musical y el pasado 21 de septiembre lo hizo de la mano de su nueva colaboración. Junto a Fuerza Regida, la colombiana lanzó el tema El Jefe, una canción cargada de ritmo, pero también de guiños a los padres de su ex pareja, Gerard Piqué.

Aunque, a priori, todo parece indicar que El Jefe es un tema dedicado a su ex suegro, lo cierto es que la madre Piqué tampoco se libra. «Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro, que no pisa sepultura», entona en la canción.

Sin embargo, lo que pocos se han percatado es que, en una escena clave del videoclip, Shakira recrea un polémico momento que se hizo viral con su ex suegra. En el audiovisual la madre del ex futbolista se encontraba hablando con ella y le tapa la boca, realizando seguidamente un gesto para que se calle.

Una situación que no dejó indiferente a nadie en su momento, y que la artista ha plasmado en su nuevo tema. Así pues, en el videoclip de El Jefe se puede apreciar como le tapan la boca a Shakira de manera brusca, todo ello para representar el controvertido gesto que le hizo, por aquel entonces, su suegra. Una escena que ha sido analizada en el programa de Aruser@s, de LaSexta.

El dardo de Shakira a la madre de Gerard Piqué del que pocos se han dado cuenta en el videoclip de ‘El Jefe’ https://t.co/rZmn1vxrui — Aruser@s (@AruserosLaSexta) September 25, 2023

El nuevo sencillo cuenta con más de 26 millones de reproducciones, solamente con su videoclip. Un nuevo hito para Shakira con el que ha vuelto a dejar claro que no hay nada que la derrumbe. De hecho, comentó cuál es su situación actual en una entrevista para Billboard con la que no tuvo reparos en sincerarse.

«Ahora estoy en una etapa de supervivencia y reflexión», señaló. «Ser madre soltera y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Cuando no tienes un marido que se puede quedar con los niños, siempre voy haciendo malabarismos», sentencia.