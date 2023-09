Shakira ataca al padre de Gerard Piqué en ‘El Jefe’, su nuevo y esperado single

Shakira lo ha vuelto a hacer. Desde que la artista colombiana sacase a la luz la histórica BZRP Music Sessions #53 con Bizarrap, donde lanzaba muchas indirectas tanto a Gerard Piqué como a su actual pareja Clara Chía, no ha dejado de sorprendernos. Tras estrenar numerosas canciones inspiradas en su ruptura, ahora ha querido ir mucho más allá.

¿De qué forma? Atacando al padre de Gerard Piqué. No es ningún secreto que teníamos muchísimas ganas de que Shakira publicase El Jefe, su nuevo single. Dadas las circunstancias, las expectativas eran tremendamente altas. Tal y como nos tiene acostumbrados, ha vuelto a superarlas con creces.

Los más fieles seguidores de la de Barranquilla se han quedado completamente sin palabras al escuchar ciertas referencias que dan a entender que se refiere al abuelo de sus hijos. «No hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura». En el vídeo musical se aprecia como Fuerza Regida no tarda en tapar la boca a la artista.

Por lo tanto, gracias a este proyecto, Shakira confirma lo que por muchos es sabido: su relación con los padres de su ex pareja no fue nunca la mejor. Nada que ver con lo que está ocurriendo actualmente con Clara Chía, con quien tienen un vínculo muy estrecho y, sobre todo, muy especial.

Debemos tener en cuenta que esta no es la única referencia que Shakira hace en El Jefe a esta etapa de su vida. Es más, no ha dudado en mencionar a la que fuera niñera de sus dos hijos: «Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización». Recordemos que, según los seguidores de la de Barranquilla, fue ella quien le contó que Gerard Piqué le había sido infiel. Sin duda, esta canción era exactamente lo que esperábamos. ¡En todos los sentidos!