No es ningún secreto que Laura Bozzo se está convirtiendo en una de las grandes protagonistas de GH VIP 8. Y siendo honestos, no es para menos. Hasta tal punto llega la cosa que uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo, Bad Bunny, ha decidido mencionarla en una de sus nuevas canciones, concretamente en Nadie Sabe.

Como no podía ser de otra forma, la reacción de Laura Bozzo no ha dejado indiferente a nadie. Recientemente Naomi Asensi, que ha conseguido convertirse en concursante oficial de GH VIP 8, hizo el siguiente comentario a la peruana: «Un cantante muy famoso ha dicho ‘Laura Bozzo’ en una canción». Aunque la ex participante de La isla de las tentaciones trató de guardar el secreto, no pudo evitar decirle que se trataba del cantante puertorriqueño.

Nada más escuchar el nombre de Bad Bunny, tanto Laura Bozzo como Albert Infante y Carmen Alcayde enloquecieron. «¿En serio?», preguntó la presentadora de televisión. Lejos de que todo quede ahí, Naomi Asensi se animó a cantarles la canción, aunque sin saber con exactitud la letra. En el instante en el que llega a la parte en la que el artista menciona a Laura Bozzo, todos volvieron a gritar.

¿Cómo de fuerte es que Bad Bunny mencione a Laura Bozzo en una canción?

«¡Tenemos que ir a una discoteca a bailarla!», propuso rápidamente Carmen Alcayde. Fue entonces cuando Naomi Asensi tuvo una mejor idea: pedir al Súper que la pusiera para que «la escuchen los otros». Algo que fascinó a los que se encontraban en ese lugar, incluido Alex Caniggia.

Aprovechando la ocasión, Laura reconoció que tiene una estrecha relación con varios artistas latinos que están arrasando en el panorama musical internacional: «Todos me adoran. Justin Quiles acaba de hacer una canción conmigo. Yo era la protagonista de la emoción». Sin duda, la peruana está causando sensación y no solamente durante su participación en GH VIP 8.