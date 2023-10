‘GH VIP 8’: un concursante se gasta 25.000 euros del premio final para usar la «vida extra» con un expulsado

El pasado jueves 19 de octubre GH VIP 8 regresó al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de un programa de infarto. La noche estuvo repleta de emociones, desde el principio hasta el final. Pero, el momento cumbre de la velada llegó cuando Susana Bianca, la modelo curvy, fue expulsada del concurso tras ser la más votada por la audiencia.

La salida de Susana supuso un fuerte impacto emocional para Zeus Montiel, quien no dudó en realizar una arriesgada jugada. Así pues, el hijo de Sara Montiel utilizó la «vida extra» del reality, la cual tiene un coste de 25.000 euros que son restados del gran premio final. Un intercambio con el que le ha permitido a la canaria volver a ser concursante de pleno derecho de la edición, como si nada hubiese pasado.

Zeus se gasta la vida extra para salvar a Susana

— Gran Hermano (@ghoficial) October 19, 2023

«No sé qué he hecho. Me van a matar. Me van a acribillar. Qué he hecho», reconocía Zeus Montiel durante la pausa para publicidad. Pues, el participante acababa de utilizar un poder exclusivo que rechazaron, previamente, Luitingo con Pilar, Marta con Sol y Oriana Marzoli con Luca Dazi.

Un hecho histórico en la historia de GH VIP 8 que no le ha sentado nada bien a sus compañeros de programa tras enterarse. Pues, Luitingo, Marta, Laura o Álex no dudaron en montar en cólera y recriminarle por el pastizal que se gastó por sus propios intereses.

Al final, y como esta semana había doble expulsión, el concursante expulsado de forma oficial ha sido Albert. El joven no tuvo la misma suerte que su compañera, pues la «vida extra» tiene un solo uso. Una salida y un regreso que han despertado muchas emociones, de todo tipo, en Guadalix de la Sierra.