Ya se acerca el final de ‘Secret Story’. El próximo martes, Luca Onestini, Cristina Porta, Los Gemeliers o Luis Rollán, se convertirá en el último expulsado, quedándose a las puertas de la gran final.

Aunque más allá del premio, a los concursantes les preocupa y genera desconcierto, todo lo que esté sucediendo fuera mientras que han estado concursando, o sobre cómo afectará su participación en sus vidas.

— Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 20, 2021

Estas cuestiones les preocupan, en especial a Cristina Porta, la periodista deportiva al ser la menos conocida entre los finalistas, se enfrentará a un salto de popularidad el cual le genera bastante incertidumbre.

A pocos días de la final de ‘Secret Story’, en una conversación con su compañero, Luis Rollán, la concursante le confesó al colaborador que antes de entrar al reality “no me conocía ni el tato”.

Ante un cambio en el que, la concursante va a perder el “anonimato” del que antes gozaba al no ser tan conocida, ha parecido agobiarla. Según ha comentado, es un cambio para el que no cree estar preparada. Debido a que, ante todo, no se imaginaba como afrontar esa transición de no ser tan conocida a serlo de repente.

Para lo que sí parece estar preparada la periodista, es para continuar su relación sentimental fuera del reality, con el concursante, Luca Onestini.

Mientras que no es capaz de imaginar sobre cómo podrá gestionar el ser más conocida, tiene muy claro, que cuando abandonen la casa: “Pienso que voy a estar con él y que voy a vivir muchas cosas con él” declaró la finalista.

— Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 20, 2021

Tras los rumores sobre la “posible estrategia” que seguían ambos concursantes, montando una falsa relación para llegar a la final, Cristina Porta ha dejado claro que sus intenciones son las de continuar su relación fuera del reality para ver si funciona.