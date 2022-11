Telecinco emitió este martes una nueva entrega de Got Talent presentado por Santi Millán. El programa entró en fase de directos con la primera semifinal del concurso. Una noche llena de talento, donde Edurne, Risto Mejide, Paula Echevarría y Dani Martínez volvieron a disfrutar de algunos de los 132 concursantes de la fase de casting.

Por otro lado, Santi Millán se convirtió en uno de los protagonistas de la noche. El presentador y humorista aprovechó la visibilidad que le daba el prime time de una cadena tan potente como Telecinco, para lanzar un importante mensaje en apoyo a la comunidad LGTBIQ+.

Un mensaje que el presentador lanzó como respuesta a las polémicas que ha generado el Mundial de Qatar, uniéndose a la iniciativa de los brazaletes One Love. Se trata una iniciativa que han promovido varios sectores para apoyar los derechos de la comunidad LGTBIQ+, debido a la vulnerabilidad que tiene este colectivo en el país árabe.

Después del comunicado emitido por la FIFA de poner multas a los equipos del Mundial por llevar esta iniciativa a cabo y la posible amonestación a los futbolistas que lo hicieran, el proyecto fue descartado por todas las selecciones de futbol participantes. No obstante, diversos periodistas han hecho caso omiso a la norma y han mostrado este brazalete en varios partido.

Por ello, el presentador Santi Millán, desde el escenario del programa Got talent, no dudó en mostrar lo que piensa de todo este asunto, al ponerse el significativo brazalete al comienzo del programa. «Aquí el capitán soy yo, además, me pongo el brazalete que me da la gana», dijo entre aplausos del público.