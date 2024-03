Sandra Barneda se sincera sobre cuál fue uno de los peores momentos de su vida: «Fue una traición»

Durante el paso de los años, Sandra Barneda ha logrado hacerse un hueco entre los numerosos profesionales que forman parte de la plantilla de Mediaset España. Actualmente, la catalana capitanea la última edición de La isla de las tentaciones, Supervivientes: Conexión Honduras y Así es la vida.

Un conjunto de emisiones con las que se ha ganado el reconocimiento de los espectadores por su profesionalidad y carisma. Su vida privada siempre ha quedado relegada a un segundo plano, intentando proteger su intimidad lo máximo posible. Pero, recientemente, se ha sincerado, como nunca antes, durante su intervención en el podcast Magas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Barneda (@sandrabarneda)

La periodista, escritora y presentadora realizó un breve repaso por su carrera profesional, los momentos vividos y los miedos a los que ha tenido que hacer frente. Un encuentro muy personal donde ha hablado en exclusiva de uno de los episodios más duros de su vida. Pues, para ser más precisos, la comunicadora habló sin tapujos del momento en el que su entorno descubrió su orientación sexual.

Una experiencia poco grata que Sandra Barneda ha calificado como «desnudez total» y una «traición». «Lo peor que me pasó es, realmente, que me sacaran del armario sin yo ser consciente. Eso sí que fue una desnudez total y una traición para mí porque no era el momento, ni había salido nadie, ninguna mujer en España», ha comenzado explicando.

La presentadora ha explicado que fue una situación muy compleja para ella y que jamás podrá olvidar. «Eso para mí fue muy jodido. Eso sí que fue una pérdida de libertad real. El poder elegir el momento», afirma. Pues, el hecho de que no haya sido ella misma la encargada de elegir el momento de manifestar su orientación sexual, la rompió profundamente.

«No había sido una persona que me hubiera escondido nunca, ni había mentido a mis jefes, ni nada», concluye. Una confesión donde Sandra Barneda ha mostrado su honestidad y vulnerabilidad, algo que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

La pareja de Sandra Barneda

La presentadora catalana siempre ha intentado mantener su vida amorosa alejada del foco mediático. Aunque, por todos es conocida la relación sentimental que mantuvo con Nagore Robles, tertuliana de Mediaset España. Sin embargo, desde que la pareja decidió poner rumbo por separado, poco se sabe de la vida sentimental de la comunicadora.

Pero, al parecer, Barneda se encuentra muy feliz junto a su nueva chica. Según han informado varios medios de comunicación, la periodista mantiene una relación sentimental con Pascalle Paerel desde el pasado 2022.

Según se sabe, la joven tiene 15 años menos que la presentadora y trabaja como bailarina en el Ballet Nacional de Holanda. Un romance que la propia Barneda ha confirmado en sus redes sociales al realizar una bonita publicación de cumpleaños para Paerel.