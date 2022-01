La pareja formada por Josué y Zoe en ‘La isla de las tentaciones’, programa presentado por Sandra Barneda, está últimamente en el punto de mira por acusaciones como que no se han dejado llevar del todo o no haber sido totalmente naturales. Esto lo dijo Nagore Robles en ‘El debate de las tentaciones’, donde ella misma los acusó de “un fraude” y “una estafa” porque ella piensa y cree que han “planificado el reality”.

La pareja vivió sus últimos momentos con tensión en el reality, ya que Zoe tuvo que enfrentarse a Jennifer, la soltera que tuvo un tonteo fuera del concurso con su pareja. La tentadora le sacó el tema de unos vídeos subido de tono que el malagueño le enviaba y Zoe no reaccionó de la mejor forma. Al regresar a las villas, Jennifer prefirió contárselo a Josué porque tarde o temprano se enteraría y este no reaccionó de buena manera.

Josué estalla contra Jenni y llama «maleducada» a Zoe 🔥 🍎 #LaIslaDeLasTentaciones10

Así, con este último asunto se enfrentan a la hoguera final de la que ya hemos podido ver un adelanto y donde se ha podido ver una parte que han vuelto a tachar de mentira. Al llegar al reencuentro donde decidirán si se irán solos, juntos o con un nuevo amor, Zoe estaba esperando a su pareja que entraba con un traje azul, a juego con el color del vestido que llevaba ella. Lo que parecía una casualidad no lo era, aunque eso intentaron hacer creer.

«¿No sabíais que los dos ibais a ir de azul, Josué?», le preguntó Sandra Barneda a Josué. Este respondía: «Sí, no sé, ha traído tantos vestidos que no sabía qué se iba a poner». «¿Seguro? Sabías perfectamente que iba a ir de azul», le replicaba la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ que hacía ponerle un poco más nervioso de lo que ya estaba. “Sí, bueno… para ir los dos a juego, por si salíamos de aquí de la mano», acababa confesando el ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. ¿Significa esto que saldrán juntos de República Dominicana? ¡Atentos esta noche para descubrirlo!