Acaba de empezar y la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ ya está dando mucho que hablar. Unos días antes del estreno de la nueva edición del reality, las concursantes acudieron al programa ‘Viva la vida’, para contar cómo había sido su experiencia en el programa.

Sin duda, Zoe fue una de las más afectadas. La concursante reconoció que durante las grabaciones vivió momentos muy duros, debido a que el simple hecho de ver a su novio, Josué, cerca de otra mujer, le daba pánico. Un hecho por el que no fue capaz disfrutar de la experiencia al máximo.

«Soy super impulsiva y temperamental. Debería trabajarlo y lo estoy haciendo, pero allí he adelgazado hasta seis kilos», explicó Zoe durante su paso por ‘Viva la vida’

Zoe, https://t.co/c19mGXlOwI, Tania y Sandra, de ‘LIDLT 4’, visitan #VivaLaVida453: así han vivido su paso por ‘La isla de las tentaciones 4’ 🐍🍎 https://t.co/e0R5NcSmMz — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) November 7, 2021

Zoe aseguró que, a pesar de que volvieron hace unos meses de República Dominicana, todavía no se había recuperado de las secuelas psicológicas que le dejó la isla. Y no fue la única que lo pasó realmente mal durante la grabación del reality, Sandra explicó que ella también había perdido peso en la isla.

“No es por no comer, es por la ansiedad”, explicó la concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Ante la repercusión que tuvo el adelanto emitido por el programa, en el que se veía como Zoe se escapaba y aparecía en la hoguera de los chicos, la concursante no pudo evitar derrumbarse en ‘Viva la vida’.

«Se me está juzgando mucho por los adelantos. No os imagináis lo mal que lo he pasado, ellas lo saben. Es una experiencia super dura para una persona como nosotras, que vamos enamoradas de nuestras parejas. No os imagináis lo que se siente hasta que llegas a República Dominicana y dices ‘¿dónde me he metido?’», explicó, muy agobiada por todo lo que se estaba hablando de ella previamente a la emisión del programa.