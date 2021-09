‘La isla de las tentaciones’ se ha convertido en una de las grandes apuestas de Mediaset desde el éxito de su primera temporada. Un reality que edición tras edición consigue cosechar datos de audiencia de infarto, la prueba fehaciente de que media España está pendiente a todo lo que ocurre en las villas con los concursantes, y no es para menos.

Si hay algo que ha definido al programa durante sus temporadas anteriores es que, por mucho que lo veas venir, nunca estas preparado para los acontecimientos que se producen con sus concursantes, una de las claves de su éxito. Sin embargo, detrás de cámaras hay ciertos detalles y curiosidades que pasan desapercibidas para el espectador pero que responden a muchas cuestiones seguramente planteadas.

Yo viendo lo rápido que ha pasado la tercera edición de #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/zyOvRsigqH — La Última Tentación (@islatentaciones) March 24, 2021

Gracias a un video recopilatorio de la cuenta de Tik Tok ‘The Mappy Show’ se ha podido descubrir que las villas en las que se hospedan los concursantes no están al alcance de todos. Se ha revelado que se trata de villas que están en alquiler actualmente y por las que piden una media de 800 euros la noche. Eso sí, si deseas hospedarte una semana completa te ofrecen una rebaja y el precio final rondaría los 5.200 euros.

Asimismo, otro de los detalles poco conocidos está relacionado con el casting para elegir a los futuros participantes. Según se ha informado, el equipo de casting realiza una ardua búsqueda de parejas que son verdaderas y descarta, tras desenmascararlos, a muchas parejas falsas que se han presentado en la audición para engañar al programa y entrar al concurso.

Pero, eso no es todo. Una de las grandes incógnitas de la audiencia vino cuando se estrenó la segunda temporada de ‘La isla de las tentaciones’ debido a que el programa sustituyó a su presentadora estrella, Mónica Naranjo, por Sandra Barneda, quien ha estado al mando del programa durante el resto de ediciones. Una ausencia que no pasó desapercibida y que al parecer se debió a que Naranjo rechazó ser la presentadora porque no se le concedió un aumento de sueldo tras el éxito inesperado de la primera edición.

Respecto a los concursantes, también hay algunas curiosidades. Sin lugar a duda, uno de los grandes momentos de la segunda edición fue cuando Melyssa Pinto se escapó de su villa en busca de su novio Tom Brusse, quien le estaba siendo infiel con Sandra Pica. Un momento totalmente inesperado que llevó a todos los espectadores a tener la misma pregunta, ¿cómo lo hizo para que nadie del equipo del programa se diera cuenta?

Una pregunta que ha sido resulta, y es que, al parecer Melyssa aprovechando que Inma y Ángel estaban en la ‘hoguera de confrontación’ y la mayoría del equipo estaba pendiente de la grabación de la misma, por lo que se escapó. Pero, no fue una travesía muy larga, ya que la distancia que hay entre las dos villas es solamente de 400 metros, es decir, 5 minutos andando.