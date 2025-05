El pasado jueves 22 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, fuimos testigos de cómo Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz pisaron el Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nuevo disco en conjunto, titulado Sílvia & Salvador. Entre otras tantas cuestiones, el músico que consiguió la primera y única victoria de Portugal en Eurovisión sorprendió al presentador con un dardo envenenado. Todo comenzó cuando el artista desveló tanto a David Broncano como a los espectadores que en Portugal habían implantado una ley que restringe la pesca de muchas sardinas. Por lo tanto, los españoles se desplazan hasta sus costas para llevar a cabo esta actividad y, de esta manera, poder vender esas sardinas. «Llegamos al límite. Los españoles las pescan y nosotros os las compramos», comentó Salvador Sobral. «¿Al mismo precio?”, preguntó el presentador de La Revuelta.

«Más caras», reconoció el ganador de Eurovisión 2017. Como suele ser habitual en el programa, Grison dio el paso de sumarse a la conversación entre presentador e invitado: «Luego nosotros se las compramos a los marroquís». David Broncano se animó a hablar sobre este asunto, aunque dio a conocer a los espectadores que no tenía mucha idea: «Creo que pasa lo mismo, sí. Aunque este es el típico tema de hablar sin saber». Y añadió: «No sé los detalles, pero aquí pasa también que…» Fue entonces cuando Salvador Sobral no dudó un solo segundo en interrumpirle, para lanzarle un dardo envenenado: «Pero esa es tu especialidad, hablar sin saber». El presentador de La Revuelta se vio sorprendido por ese comentario, pero no pudo evitar reírse. Hasta tal punto que tendió la mano a su invitado, con la firme intención de reconocerle públicamente la rapidez en su respuesta.

Lejos de que todo quede ahí, durante su paso por el programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, Salvador Sobral aprovechó para hablar del trasplante de corazón que se hizo en 2017. Una intervención que se produjo tan solo unos meses después de ganar Eurovisión y que, desde luego, le salvó la vida.

«Hace poco me hicieron una prueba y está todo bien», reconoció el portugués. Al ser consciente de la cantidad de gente que veía La Revuelta, aprovechó para hacer hincapié en «la importancia de que todos los que tengamos una enfermedad crónica tengamos muy claro toda la medicación que nos tenemos que tomar, pero sin obsesionarse».

Fue entonces cuando David Broncano preguntó a sus invitados si eran de los que creían en la reencarnación. El intérprete de Amar Pelos Dois, que consiguió ganar Eurovisión 2017, reconoció sentirse más que satisfecho con la segunda oportunidad que le ha brindado el trasplante: «Mi cuerpo ya va a llegar jodido».

Por si fuera poco, el artista no dudó en aprovechar su paso por La Revuelta para reflexionar sobre qué le gustaría hacer si tuviese la oportunidad de volver a nacer: «Me gustaría ser alcalde en un pueblo de Galicia», comenzó diciendo, y explicó el motivo: «Se lo pasan bien, comen bien… la barriguita de la buena vida», reconoció.