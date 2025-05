La pasada noche del 21 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de una nueva emisión de La Revuelta. El popular programa, presentado por David Broncano, sorprendió a su audiencia con la visita de Vanesa Martín. La cantante acudió al formato con el objetivo de hablar de su nueva era artística, su nuevo disco y de los próximos conciertos que llevará a cabo. Eso sí, no llegó sola. Pues, para sorpresa de todos, la cantante apareció en el plató junto a su querida perrita, Carmela. «Es la primera vez que pisa un plató, está flipando», comentó la artista entre risas. «La primera vez que subió a un escenario, le mordió a uno de la radio», agregó.

Tras regalarle un albornoz bordado a Broncano, la cantante habló de lo que podrá escuchar el público con su nuevo disco. «Este disco es muy de raíz, muy identidad, me he conectado mucho conmigo», confesó. Un proyecto discográfico que ha bautizado bajo el título de Casa Mía. Asimismo, entre tema y tema, la malagueña habló de Joaquín Sabina, su maestro y amigo, y contó anécdotas de amigas que acabaron reconvertidas en canciones. Pues, Eva González ha sido una de ellas. «Le dije: ‘no te pongas muy cantosa en los conciertos, que la gente va a saber que es para ti’», confesó. Todo ello sumado a la historia de otra amiga, que tras romper con su pareja le hizo una canción empoderante. Pero, luego volvió con él. «Y ella le había contado al novio que yo le había hecho una canción. Yo me quería matar», dijo.

Asimismo, antes de pasar a temas más personales, Vanesa Martín anunció que su nueva gira musical arranca de manera oficial el próximo 31 de mayo en Málaga. Eso sí, ha Madrid no llegará hasta el próximo 4 de octubre. Fue entonces cuando sorprendió a todos con su siguiente movimiento. «Esto me va a costar una conversación profunda con mis managers… pero estáis invitados todos», comunicó con una sonrisa.

Vanesa Martín, en ‘La Revuelta’: «En esta gira me estoy dejando una lana…»

Eso sí, antes de dar por concluido su paso por La Revuelta, como no podía ser de otra manera, Vanesa Martín se sometió a las clásicas preguntas del formato: las relacionadas con el dinero en el banco y el número de relaciones sexuales en el último mes. «No me gusta hablar de dinero porque me parece un poco vulgar, hay mucha gente pasándolo muy mal…», comenzó diciendo.

Pero, lejos de quedarse callada, reveló un pequeño dato. «En esta gira me estoy dejando una lana que no sé si tengo», confesó. Por otro lado, y respecto a sus momentos de pasión, fue honesta. «Estoy contenta. Soy una buena escorpio», dejó caer. Eso sí, confesó que con su perra en la habitación no puede hacer nada. «A mí me da cosa, ¿eh?. Pensaba que era yo rara», dijo entre risas. «Con un perro en la habitación… ¿Cómo voy a follar? ¿Qué locura es esa?», comentó David Broncano con humor.