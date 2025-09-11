Sale a la luz el tenso encontronazo de Sebastián Yatra y Pablo López en ‘La Voz’: «Se me puso bravo»

La pasada noche del 10 de septiembre, los espectadores de Antena 3 fueron testigos de una nueva entrega de El Hormiguero. El popular formato, presentado por Pablo Motos, acogió a Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika, los nuevos coaches de La Voz. Un encuentro donde los artistas hablaron de la nueva temporada del programa. Y es que, según han explicado, habrá mucho «drama». Pues, todos lucharán hasta el final por llevarse la victoria con su equipo. Una situación que, a veces, provocará ciertas rencillas entre ellos. Pero, a pesar de todo, han dejado claro que se llevan muy bien.

De hecho, han explicado que tienen una broma relacionada con Pablo López. «Hacer un Pablo López es presionar el botón y no dices absolutamente. El concursante agradece todo lo que he dicho, pero elige irse contigo», contó Sebastián Yatra. Al respecto, el presentador de El Hormiguero quiso saber si había habido alguna pelea entre ellos. Una cuestión que los coaches respondieron haciendo caras raras, dando a entender que sí. «Se me puso bravo un día de verdad. Me puse triste», ha confesado Yatra.

«La verdad, es que nunca me había pasado en La Voz. Estaba en racha porque me estaba expresando bien. Además, lo tenía enamorado, se quería venir conmigo. Estaba en mi mejor momento y le da al botón del bloqueo, me di la vuelta y me fui. No quería que me vieran decirle malas palabras a un ser tan bello», dijo en referencia a Pablo López. «Yo solo seguí las normas», agregó a modo de justificación.

Por su parte, Malú ha indicado que también se ha enfrentado a sus compañeros para tener en su equipo a algunos concursantes. Pero, nunca ha llegado a los niveles de Sebastián Yatra y Pablo López. «Competitivos son ellos. Ellos tienen el pique de a ver quién es más intenso, quién enamora más. Yo soy la que va arreglando la que lían ellos», ha intentado desmentir.

Asimismo, la cantante indicó que tiene el poder del muteo en esta temporada. «Como ellos son un poco intensos, puedo mutearles el micro. Entonces, el talent deja de escucharles», ha revelado. «Lo tengo porque soy la única aquí que está equilibrada», ha aclarado. Pero, lejos de quedar ahí, ha contado que también está el poder del megabloqueo. «Eso es que cuando nos hemos dado la vuelta los cuatro, puedes darle y se dan la vuelta los tres», explicó.

Al escucharla, Pablo López quiso dar su opinión. «Nos tiran cada vez más armas de destrucción masiva. Cantó estupendo, nos dimos la vuelta los cuatro y siempre es un a ver quién va a hablar. No le di tiempo ni a decir una palabra. ¡Qué gusto! Pero hay un riesgo es que el talento que está en el escenario no quisiese irse contigo. Ha tenido un pleno y le privas de la capacidad de elegir», dijo.

Respecto a sus carreras como artistas, Malú ha sido la encargada de ponerle voz a la canción de Sueños de libertad, serie de Antena 3. Pablo López ha confesado que muy pronto sacará nueva música, Sebastián Yatra se encuentra de gira por nuestro país y acabará el próximo 27 de septiembre. Todo ello sumado al nuevo disco de Mika, que verá la luz muy pronto. «No saco uno desde antes del COVID», indicó.