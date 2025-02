No es ningún secreto que La Ruleta de la Suerte, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que tanto Jorge Fernández como Laura Moure hacen un excepcional trabajo, al igual que el resto del equipo. En una de las entregas más recientes, los espectadores pudieron ver cómo los concursantes que se situaban tras los atriles azul, rojo y amarillo tenían que resolver un panel muy concreto. La pista era la siguiente: «¿Sabías que…?», mientras Jorge Fernández les dio un detalle más: «El ‘Inemuri’ en Japón es…» Después de que la ruleta girase por un tiempo y los participantes acumulasen algo de dinero, el que tenía 150 euros se animó a resolver: «Quedarte dormido en cualquier parte». El presentador no tardó en dar su respuesta como correcta.

Otro de los concursantes tenía 350 euros en el marcador, así como los dos gajos del ‘Gran Premio’, que estaba valorado en 1.080 euros. Al haber caído en ‘pierde turno’ antes de resolver, se quedó con las ganas de acumular ese dinero en su marcador. Un detalle que Jorge Fernández no quiso pasar desapercibido: «Esto te va a quitar el sueño, si tú practicabas el ‘Inemuri’ ahora te va a quitar el sueño», comentó el presentador del programa que se emite en Antena 3, mientras se acercaba al jugador de La Ruleta de la Suerte para recuperar los dos gajos del ‘Gran Premio’. Nada más regresar a su atril, Jorge Fernández quiso comentar con los espectadores un dato sobre la pista del panel que se acababa de resolver: «Laura y yo hablamos mucho de esto, hablamos mucho de que nos quedamos dormidos en cualquier sitio». Ella no dudó en aclarar ese dato: «Tú, yo no… ¡Tú!».

Lejos de que todo quede ahí, Laura Moure quiso aprovechar la interrupción del programa por parte de su compañero para dar más detalles sobre este asunto: «Tiene un superpoder. En cualquier sitio, pueden ser dos minutos de reloj y en cualquier lugar, incluso de pie. Él puede llevar a su cuerpo a estar completamente dormido en cualquier lugar y en cualquier situación. ¡En un semáforo!».

El presentador no quiso quitarle razón: «En un semáforo me he quedado dormido varias veces, pero estoy tranquilo, porque yo sé que me va a pitar un coche, sobre todo en Madrid, que no te dejan ni dormir tranquilito un minutito», comenzó diciendo Jorge, y añadió: «Entonces te despiertan y tú sigues».

Acto seguido, el vasco explicó a los espectadores de La Ruleta de la Suerte qué quería decir, exactamente, ‘Inemuri’: «Es una respetada práctica japonesa, muy respetada, que consiste en echarse una siestecita en cualquier sitio. En el transporte público, en las reuniones de trabajo… En cualquier sito».

Laura Moure aprovechó para incidir en algo: «Es un don, es un don». Jorge Fernández fue mucho más allá: «Es el mejor reconstituyente que hay, el mejor reconstituyente es dormir». La presentadora de La Ruleta de la Suerte volvió a hablar: «Así está siempre de despierto y de bien, no le falta ni un minutito de sueño». Todo ello mientras confirmó que ella no practicaba esta técnica japonesa: «Yo duermo de maravilla, pero yo duermo tumbadita siempre en un lugar muy comodito y en pijama. Si no, no duermo».