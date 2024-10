No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, La Ruleta de la Suerte se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que tanto Jorge Fernández, Laura Moure y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para entretener a la audiencia, día tras día. Recientemente, la azafata de este programa que se emite en Antena 3 se ha convertido en noticia. ¿El motivo? Tener que desmentir una información falsa que fue publicada en Wikipedia y ha acabado convirtiéndose en un bulo. Una confesión que hizo en una entrevista con los compañeros de La Gran Decepción de Onda Cero. Laura comenzó sincerándose de la siguiente manera: «Decepciones en la vida hay un montón, pero mira que viene mucho a cuento ahora mismo: salir en Wikipedia, por primera vez en tu vida, y que se lo inventen todo».

De esta forma, la azafata de La Ruleta de la Suerte no dudó en dar a conocer que muchas personas dieron el paso de hacerse eco de esa errónea información. Eso, inevitablemente, ha acabado derivando en un bulo: «A partir de ahí hagan un montón de artículos sobre ti, que es superbonito, porque hasta entonces yo salía en las revistas porque salía mi foto, pero nadie hablaba de mí. Y ahora hablan de mí, pero es todo mentira». Pero, ¿qué ocurría exactamente? Que muchos eran los que aseguraban que Laura tenía nada más y nada menos que 49 años: «Y con mucho cariño, con mucho amor, pero no es verdad. Tengo 49 años, ¿lo sabíais? Eso pone en todas partes. Me mandan mensajes de: ‘¿Qué haces, qué pacto has hecho con el diablo para estar así de bien con 49 años?’», aseguró la propia Laura Moure, tirando de cierta ironía.

Laura Moure desvela algunos de sus trucos en La Ruleta de la Suerte

Entre otras tantas cuestiones, la azafata confesó lo siguiente respecto a su trabajo en el programa que comparte con Jorge Fernández: «Yo siempre llevo chuches cuando tengo que hablar y Jorge se ríe de mí mucho con esto. Me pasa desde que trabajo en la tele. Me gustan las chucherías, pero no es una cosa que yo tenga todos los días en el bolsillo».

Lejos de que todo quede ahí, Moure siguió dando más detalles: «Mira, en La Ruleta estoy sonriendo todo el rato, todo el rato. Entonces, todo el rato sonriendo llega un momento que la cara, porque no hablo, entonces se me queda un poquito. Entonces un dulce, algo que me dé a mí vidilla. Entre panel y panel».

Sea lo que sea, es un hecho que La Ruleta de la Suerte se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los programas de televisión que más éxito cosecha en Antena 3. Jorge Fernández, Laura Moure y el resto del equipo consiguen superarse entrega tras entrega, con unos concursantes dispuestos a hacer todo lo que está en su mano para llevarse a casa una buena cantidad de dinero.