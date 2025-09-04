Rubén Torres: su edad, su pareja y por qué es famoso el concursante de ‘Supervivientes All Stars’

Rubén Torres, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los habituales de diversos realities, especialmente de Mediaset. De hecho, uno de los grandes puntos de inflexión en su vida, tanto a nivel personal como profesional, fue su participación en Supervivientes 2024, donde estuvo a punto de llevarse el ansiado cheque. Aunque se tuvo que conformar con la medalla de plata, lo cierto es que este concurso le abrió muchísimas puertas. Tanto es así que, años más tarde de esa aventura que le cambió para siempre, el catalán va a regresar a los Cayos Cochinos de Honduras como concursante de la segunda edición de Supervivientes All Stars. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer todos y cada uno de los detalles sobre Rubén Torres, a través de su edad, su pareja actual, su profesión y por qué saltó a la fama.

La trayectoria profesional de Rubén Torres

Nacido el 14 de agosto de 1992, Rubén siempre tuvo claro cuál era su pasión: ser bombero. De esta forma, no tardo en prepararse al máximo para conseguir su cometido. ¡Cumplió uno de sus mayores sueños! Aun así, la vida tenía más planes para él, que tenían estrecha vinculación con la pequeña pantalla.

¿El motivo? El catalán tuvo la oportunidad de participar en Falso amor, un reality similar a La isla de las tentaciones presentado por Raquel Sánchez Silva en Netflix. Fue entonces cuando, poco después, llegó uno de los grandes puntos de inflexión en su vida: su fichaje por Supervivientes 2024. Rubén Torres logró hacer historia, al ser el concursante que más veces se hizo con el collar de líder en la historia del reality.

Poco a poco, se fue ganando el cariño de la gente, puesto que en ningún momento dejó de demostrar lo gran superviviente que era. Tras tener que conformarse con la segunda plaza, poco después volvió a nuestras pantallas. En esta ocasión, como Tentador VIP de la octava edición de La isla de las tentaciones, donde consiguió conquistar a Bayan Al Masri, una de las participantes. Ahora, Rubén Torres regresa a Honduras para volver a experimentar una de las aventuras más locas de su vida, a través de su participación en Supervivientes All Stars 2025.

Su vida personal

Más allá de la televisión, el catalán lleva una vida de lo más sencilla. Además de su trabajo como bombero, el catalán es dueño de un estudio de tatuajes en su localidad natal, donde también trabaja. En cuanto al amor, tras el tormentoso vínculo que forjó con Bayan en La isla de las tentaciones 8, Rubén volvió a enamorarse.

Desde hace un tiempo, mantiene una relación sentimental estable con Laura Cantizano, que se ha convertido en su alma gemela. Con ella comparte viajes, momentos únicos y, como no podía ser de otra manera, también proyectos de futuro. ¡Están profundamente enamorados! Todo ello acompañados de Braco, el perro y fiel compañero de Rubén Torres.