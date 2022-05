Tras una larga temporada de recuperación debido a su última operación estética, el pasado domingo, Rocío Flores se estrenaba como colaboradora en el plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. Por ello, la joven se estrenaba de manera muy participativa, debatiendo en la mayoría de los temas, o al menos no tanto como ella querría. Muestra de su expresividad, era visible el enfado de la hija de Antonio David Flores con diversos asuntos. Tanto es así que, a lo largo de la noche, sus palabras han terminado por colarse a través de un micro abierto.

Todo ha ocurrido después de ver los vídeos de la monumental bronca que han protagonizado Tania Medina y Alejandro Nieto en las últimas horas. Tras el revuelo que se había originado en plató, Rocío Flores ha intentado intervenir en varias ocasiones, aunque en ninguna de ellas pudo. “¿No os estáis dando cuenta de que el problema es solo que Tania ha hablado con un chico?”, comentaba. Aunque cuando procedía a argumentar sus palabras, otros colaboradores intervenían pisándola, provocando el enfado de la colaboradora.

Seguidamente, notablemente enfadada por no poder tomar la palabra, se le escuchaba decir a Rocío Flores a través del micrófono: “Pues nada, me callo y no hablo, que no me paguen por venir”. Tras la emisión del vídeo a la que Ion Aramendi había dado paso, el presentador donostiarra le devolvía el turno de palabra a la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, y sin ningún malestar latente, continuó el debate.

Cierto es que, en los últimos meses, el papel de la hija de Rocío Carrasco es muy solicitado en los programas de televisión, mas allá de aquellos en los que colabora como ‘Ya son las ocho’ o ‘El programa de Ana Rosa’. De la misma manera, la joven colaboradora estará presente en la gala que presenta Ion Aramendi, para comentar el reality tras su experiencia como finalista en su edición de 2020.