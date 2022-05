Un mes ha pasado desde que Rocío Flores se sometiera junto a Olga Moreno a una lipoescultura. A causa de dicha operación, la joven ha pasado los peores momentos del postoperatorio, algo sobre lo que ha querido sincerarse con sus seguidores a través de sus redes sociales.

En su vuelta al puesto de trabajo que ocupa como colaboradora en algunos programas de televisión, lo ha tenido que hacer de pie, por la faja que esta obligada a llevar. Ahora, sigue manteniendo la costumbre, sin embargo ha confirmado sentirse mucho mejor a través de sus historias de Instagram.

“En mi caso, el postoperatorio si es doloroso. Los 10 primeros días son cruciales, no puedes hacer prácticamente nada sola (yo me los tiré de la cama al sofá y viceversa)”, confesaba la influencer, a lo que terminaba la historia añadiendo: “Intenté andar un poco por la cocina, pero había veces que no podía con el dolor”. Seguidamente, procedió explicando que en su operación en la quitaron hasta cuatro kilos, y donde estuvo cuatro horas en el quirófano debido a que: “Hubo alguna complicación”.

Rocío Flores cuenta los detalles de su recuperación de la lipoescultura que se realizó hace un mes: «Tengo el cuerpo fajado y llevo una tabla que me impide sentarme» #AR5Mhttps://t.co/AEhPYh6LNf — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 5, 2022

Tal y como nos contaba la influencer, esta es una de las operaciones más solicitadas: “Es una de las operaciones más demandadas, si no la que más, pero duele”, aseguraba la nieta de Rocío Jurado. Dando fe del duro proceso que conlleva someterse a dicha operación, la joven afirmó: “Lo he pasado muy mal, pero ya estoy superbién y me veo genial, entonces mereció la pena”.

Los seguidores de Rocío Flores se preocuparon entre otras cuestiones por su actual estado de salud y el resultado de la operación: “Estoy regular todavía porque tengo bastante inflamación en el abdomen y en la zona de los flancos se han creado bultos”, confesaba, a lo que añadió: “Hasta que no pasen entre 3 o 6 meses, o un año, no se ve [el resultado] real”. El pasado jueves, en su vuelta al plató de ‘El programa de Ana Rosa’, habló largo y tendido sobre la operación, mostrando su alegría al dar los primeros pasos hacia su recuperación.