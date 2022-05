El pasado lunes 9 de mayo, en ‘El programa de Ana Rosa’, pudimos ver cómo Isa Pantoja no dudó en intervenir a través de videollamada. De esta manera, la hija de Isabel Pantoja pudo pronunciarse sobre la actitud que tuvo su hermano Kiko Rivera el pasado sábado, durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ aprovechó la ocasión para analizar la entrevista del DJ, así como los verdaderos motivos por los que no tiene una conversación con la cantante. Isa Pantoja quiso mostrarse de lo más sincera con sus compañeros: “Sabía que iba a pedir perdón y mostrarse arrepentido. Es una manera de hacer saber que quiere cambiar y seguir en la tele”.

Por si fuera poco, la joven quiso ir mucho más allá: “No sé hasta qué punto es verdad o mentira. Lo ha hecho público, pero tarde. Sigo sin ver que reconozca que lo que hizo en su momento estuvo mal”. Lo cierto es que Isa Pantoja está verdaderamente cansada de las continuas disculpas de su hermano.

Isa Pantoja sobre el perdón de Kiko Rivera: «Es una manera de seguir en la tele» #AR9Mhttps://t.co/tXMcAphuz2 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 9, 2022

“Hoy es esto y mañana no sé qué va a ser. Esto se repite…”, aseguró. Es importante saber, además, que Isabel Pantoja no vio la entrevista de Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’. En cuanto a la posible reconciliación entre madre e hijo, la también colaboradora de ‘Ya son las ocho’ quiso lanzar un consejo a su hermano.

“Cantora es su casa también. Si quiere ver a una persona, tienes que hacer todo lo posible por verla. Si es tu madre más todavía”, afirmó. Kiko Rivera, por su parte, dejó claro que no estaba dispuesto a pasar por su tío Agustín para poder hablar con su madre. Algo por lo que Isa Pantoja se ha mostrado de lo más contundente:

“Lo de mi tío no es una justificación. Entrar puede entrar, y si tienes ganas pues vas”. La joven, respecto al perdón público por parte del marido de Irene Rosales, se ha mostrado aún más clara: “Él me escribió un mensaje pidiendo disculpas y no le contesté. Me mantuve al margen para darme mi tiempo”. ¿Se llevará a cabo la reconciliación definitiva?