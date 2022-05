La pasada semana, Kiko Rivera acudió a ‘Sábado Deluxe’ para hablar entre varios temas. Entre ellos, de cómo se encuentra su relación con los miembros de su familia. Y es que, lejos decir en son de paz, el dj lanzó varias pullas contra diversos familiares, uno de ellos fue Fran Rivera.

Kiko se mantuvo en su discurso acerca de que no había mantenido ningún tipo de desencuentro con él. Sin embargo, sumó que no tienen una relación ni buena ni fluida, mientras que con su otro hermano Cayetano, sí. Seguidamente, apuntó que esto no se debía a ningún problema, simplemente a incompatibilidades existentes entre ellos, sumado a que llevaba mucho tiempo sin saber nada de él.

En cuanto a la relación con su prima Anabel Pantoja, compartió una de las causas por las que Kiko Rivera se habría distanciado de ella y que iba más allá del reciente fallecimiento de Doña Ana: “Quiero que ella entienda, sin que parezca que la quiero atacar, que hay un determinado momento en el que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor, pero siempre he sido igual. Ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar, graciosa, sin vergüenza ninguna, encantadora… a ser una persona que no sé si es mi prima Anabel o Jennifer Lopez”.

Posteriormente estuvieron hablando sobre su economía, y la reciente declaración de su prima acerca de cuánto dinero podría tener ahorrado en el banco aproximadamente. Cifra que, según reveló ella, podría llegar a los 300.000 euros. Entonces, Kiko Rivera se dispuso a hablar libremente de ello: “No me gusta hablar de dinero, pero un poquito más que Anabel. Un poco más. Entre dinero que tengo en el banco y cosas que tengo tendré 1.500.000. No me compro una casa porque no me gusta, soy culo inquieto y me gusta moverme”, confesaba, dejando atrás las deudas económicas que venía arrastrando.

“He tenido suerte en algunas de mis inversiones, he ganado dinero y he invertido”, reconoció. Se trata de una actividad que en los últimos años parece haberse vuelto de moda aunque, lejos de volverse millonario, él asegura habérselo tomado como una inversión: «Desde hace un tiempo decidí invertir mi dinero para que me genere más dinero. Sí, tengo bitcoins».