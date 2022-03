Isa Pantoja se ha vuelto a sentar en el sofá del Club Social de ‘El programa de Ana Rosa’ tras haber cambiado el horario del vuelo que tenía pendiente. Allí, ha vuelto a responder a las preguntas que incumben en polémicas a su familia. Uno de los principales temas que han querido saber los colaboradores ha sido el por qué su madre no ha felicitado a su hijo.

La hija de la tonadillera, que siempre se muestra muy amable en responder, ha matizado que comprende a su madre al no felicitar a su hijo, ya que no se encuentra en un buen momento a causa de la depresión que está sufriendo. Por ello prefiere no estar cerca de los medios de comunicación y ha dejado su móvil apartado por un tiempo. Además, también han hablado de Kiko Rivera, quien hace poco anunció que padecía diabetes, aunque esto ya se conocía desde 2016 que lo hizo público por primera vez.

El cantante que sí que felicitó a su sobrino, no dudó en publicar las pruebas de ello y esto no le sentó nada bien a la novia de Asraf Beno. Aun así, ha querido mandarle un mensaje de apoyo por la situación que está viviendo, ya que también ha sufrido un nuevo episodio fuerte de gota. También ha recalcado que para que esos problemas de salud que sufre su hermano mejoren es «muy importante cuidar la alimentación».

«Tiene que cuidarse. Yo le he visto preocupado por su salud porque le han dado ataques muy fuertes. Si está en su cumpleaños y come hamburguesas y pizzas… pues claro. Lo que tiene que hacer es cuidarse y, por supuesto, sabe que en temas de salud me tiene a mí aquí, independientemente de lo que haya pasado», ha confesado Isa Pantoja acerca de los hábitos alimenticios que el DJ sigue.