Isa Pantoja ha hecho una reflexión de su vida tras salir de la casa de los secretos junto a Toñi Moreno. Llegaba a Guadalix de la Sierra tras las duras declaraciones de su hermano Kiko Rivera y ha dejado claro que su visión no h cambiado respecto a él y que tiene muy claro por donde quiere tomar su camino. Estas palabras han emocionado a su prima Anabel Pantoja en el plató de ‘Secret Story’ durante la noche del domingo.

«Quiero pasar a otras cosas, quiero algo más. Ahora me siento feliz y realizada. Cuando tenga mi título me sentiré muy orgullosa porque es algo que me he trabajado yo. Esto que he tenido en televisión hasta ahora, desde los 18, hasta lo agradezco y he aprendido un montón. He pasado muy buenos momentos, malos también, pero me quedo con lo positivo», confesó la hija de tonadillera sobre lo que será su nueva vida.

Isa: «En este momento los pilares de mi vida son mi pareja y mi hijo, además de mi prima Anabel y mi madre» #SecretNoche6 pic.twitter.com/4ryv83rj2F — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 21, 2022

Isa Pantoja ha explicado a los concursantes del reality sus anhelos de una vida completamente normal: «Quiero ir a la oficina por las mañanas y tomarme los viernes por la tarde algo con mis amigos», declaró. «Cuando piensas que ya no puedes tirar más, como en el deporte, un poquito siempre puedes. Ahora, quiero terminar los estudios y, sí, tener otro niño con Asraf. Ya tengo una familia, pero en tres años sí que me veo con otro niño», explicó la hermana de Kiko Rivera.

Estas han sido las palabras que han hecho que su prima se rompiese: «Me gusta lo que veo y oigo. La envidio, nos ha dado muchas vueltas a todos», dijo Anabel Pantoja con la voz quebrada. «Ella ha conseguido lo que yo siempre he soñado, formar una familia», ha reconocido la sevillana. «Me ha sorprendido lo del nuevo bebé, ella tiene a Alberto que es mi vida entera… Crear ese hogar, desvincularse, me emociono porque la envidio mucho. Le deseo lo mejor de la vida», reconoció la sobrina de la cantante tras haberse separado hace nada de su marido Omar Sánchez.