Isa Pantoja ha respondido muy contundente a Kiko Rivera. Tras su salida de ‘Secret Story’, la hija de Isabel Pantoja ha confesado cómo le han sentado algunos comentarios del Dj.

La joven ha estado desde la semana pasada conviviendo con los participantes de ‘La Casa de los Secretos’. Durante su intervención en el reality, la colaboradora se ha abierto en canal y ha hablado sobre muchas de sus polémicas y de su familia.

«Yo no me drogo, tampoco he tenido altercados, no me he peleado, no he estado detenida… Soy una persona sana», dijo Isa Pantoja. Estas palabras dejaron totalmente sorprendidos a sus compañeros. Una vez llegó al plató del programa, la estudiante de derecho se sinceró con Toñi Moreno.

Isa: «Siempre he sido como el conejillo de indias, conmigo se han pasado los límites y se han dicho barbaridades cuando yo no he hecho nada. Al entrar con gente anónima, que no tiene una intencionalidad, me he sentido a gusto y me he abierto con ellos» #SecretNoche6 pic.twitter.com/7tJ7qM0Ecy — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 21, 2022

«Siempre he sido como el conejillo de indias, conmigo se han pasado los límites y se han dicho barbaridades cuando yo no he hecho nada. Al entrar con gente anónima me he sentido a gusto y me he abierto con ellos», se desahogó la joven ante la presentadora.

«Mi hermano es gracioso, te habla cualquier cosa, parece un bonachón, pero se le va con todo el mundo. Esta vez ha sido conmigo y se le ha ido mucho. Puede ser muy gracioso, pero hay que tener cuidado porque a veces haces cosas y te cargas todo. Y conmigo pues se lo ha cargado», dijo Isa Pantoja respecto a Kiko Rivera.

Además, la joven también ha respondido al último comentario de su hermano en redes sobre mantenerse callado. «Guardar silencio es precisamente lo que no ha hecho. Yo no he hecho nada, él dijo cosas para hacer daño y no ha parado hasta ahora, pero voy a hacerle caso y voy a dejar el tema a un lado», ha sentenciado la hija de Isabel Pantoja.