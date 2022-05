‘Supervivientes 2022’ comenzó hace unas cuantas semanas y, desde entonces, todos y cada uno de los concursantes están ofreciendo su mejor versión para disfrutar al máximo de esta experiencia. Un claro ejemplo lo encontramos en Anabel Pantoja que, a pesar de que abandonó en la edición de 2014, ahora está sabiendo aprovechar esta gran oportunidad.

El pasado jueves 5 de mayo, en la nueva gala de ‘Supervivientes 2022’ presentada por Jorge Javier Vázquez, fuimos partícipes de un momento verdaderamente histórico que tenía como protagonista a Anabel Pantoja. El presentador no tardó en comunicar a la concursante lo que había conseguido.

“Ya es más de medianoche y ha ocurrido algo muy importante. Algo crucial”, comenzó diciendo Jorge Javier Vázquez. “¿Quién nos lo iba a decir? Atención porque… Anabel Pantoja, ¡has batido tu récord de permanencia en ‘Supervivientes’!”, exclamó el presentador del conocido reality de Mediaset.

La sobrina de Isabel Pantoja no pudo evitar celebrarlo por todo lo alto. A tal punto llega la cosa que se arrancó a hacer twerking en plena palapa. Todo ello mientras cantaba lo siguiente: “Aquí me quedo, aquí me quedo, ¡eh, eh!”. Como era de esperar, la colaboradora de ‘Sálvame’ no tardó en preguntar por sus “manolitos”.

Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez le hizo saber que Lara Álvarez tenía preparada una sorpresa para ella. La joven se ha visto en la obligación de elegir a dos compañeros, uno que perteneciera a cada grupo. Por lo tanto, los afortunados fueron Yulen y Desy. Pero, ¿qué les esperaba? Nada más y nada menos que una piñata de unicornio.

Con los ojos tapados y con un palo en la mano, Anabel Pantoja seguía las indicaciones de sus compañeros para darle a esa piñata. Desy y Yulen tenían que coger las recompensas que fueran cayendo. Lo cierto es que la andaluza estuvo, en diversas ocasiones, a punto de darle a sus compañeros en vez de a la piñata. Finalmente, Lara Álvarez le dio la oportunidad de hacerlo sin gafas ya que no había manera de que se rompiera la piñata. ¡Fue una celebración de lo más peculiar!