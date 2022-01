El pasado lunes 17 de enero durante la emisión de ‘El debate de las tentaciones’ en Telecinco pudimos ver cómo acudían a plató las chicas de la última edición tras el final de la temporada. Exceptuando Sandra Férriz, quien abandonó antes el reality, estaban todas y pudieron ver imágenes nunca vistas sobre comentarios que han realizado otros sobre ellas. Fue aquí donde Zoe Mba se llevó una sorpresa al ver las críticas de sus compañeras durante toda la estancia.

«A mí no me gusta el comportamiento de Zoe. Todavía no ha madurado lo suficiente como para ir de cara a la gente, entonces no me parece bien cómo lo está haciendo», señalaba Ga•la Mora en los totales a la vez que Férriz indicaba que la catalana «está haciendo un juego sucio que no le va a salir bien, porque al final todo se sabe».

«Le gusta estar en todo lo que pasa y creo que es afán de protagonismo», fueron las palabras de Rosario Cerdán ante la mirada de Tania Medina. «Zoe es una persona muy impulsiva y debería controlar un poquito más cómo se dirige al resto de compañeras», confesaba la canaria, con quien había mantenido buena amistad dentro de la villa.

Además, no solo su actitud fue comentada en ‘El debate de las tentaciones’, sino también su relación con Josué Bernal. «Creo que no sabe controlar sus emociones para nada y no estoy de acuerdo en cómo lleva su relación», expresaba Tania, para después ver a Ga•la decir que «depende mucho de él y no se da cuenta de que tiene una relación muy tóxica». «Luego soy yo la metemierda. Yo soy la que va siempre de cara», lanzó Zoe nada más terminar de ver los vídeos. Sin embargo, quiso concluir que «no voy a ir en contra de nadie» y que las tres compañeras que estaban en plató «me han dicho muchas cosas a la cara».

📽 El choque de Zoe y Tania en directo: “No, por ahí no vayas” 🍅 #TentacionesDBT10

https://t.co/LyjT8L0K3Y — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 17, 2022

«Lo que me pasa con Sandra es que en el debate te dio la razón de que yo era una metemierda», sentenció sobre la que fue novia de Darío, con quien durante la estancia no tuvo muy buena relación. Además, reconoció conocer rumores de la infidelidad de esta fuera del programa, por lo que entonces decidió hablar con ella y decirle: «hay algo en ti que no me cuadra. No puedo confiar en ti si eres una persona falsa».

«Hay opiniones mías que no siempre están bien, pero yo he cogido y os lo he dicho todo, peco de sinceridad. Hay cosas que digo, que no debería decir», fueron las palabras de la barcelonesa que utilizó el colaborador Suso Álvarez para defenderla, ya que cuando se coló en la hoguera de los chicos, ninguna de ellas le mostró su apoyo y la ignoraron por su enfado.

«Es un reality muy duro psicológicamente, por lo que no nos venía bien tener a una persona continuamente machacando. Así que llegó un punto en el que dijimos: ‘Zoe, lo sentimos, pero no voy a permitir que tu concurso me afecte más de la cuenta’, aclaró Rosario y seguidamente la canaria dijo: «yo la veía mal, pero también me molesté con ella, porque desestabilizó al resto y yo sabía que lo haría también con Alejandro». Aun así, parece todo haberse zanjado en ‘El debate de las tentaciones’ y que siguen manteniendo su amistad con Zoe Mba, a diferencia de Sandra Férriz. ¡No te pierda hoy el reencuentro de las parejas!