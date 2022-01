‘La isla de las tentaciones’ ha acabado tras la emisión de las hogueras finales la noche del miércoles 12 de enero y ya podemos decir quienes salieron juntos y quienes por separado. La primera pareja en salir de República Dominicana fue la formada por Darío y Sandra, que tras desvelarse el secreto de la infidelidad de Sandra una semana antes del reality, volvió a serle infiel con su tentador favorito Rubo. Darío pidió una hoguera de confrontación al ver las imágenes y ella se arrepintió de hacerle daño a su novio, pero no de los actos. Sandra quiso reconocer que tenían una relación tóxica, pero él confesó que había sido el amor de su vida. Aun así, él decidió romper con ella y abandonar solo. Ella por su parte también decidió volver a España sola.

La primera pareja en llegar a la hoguera final fue Josué y Zoe, la pareja que menos tiene llevaba juntos. El principal problema de la relación eran los celos de ella y, aunque al principio parecía indicar que sería la primera pareja en romperse, ninguno cayó en la tentación. Esto no significa que no hubiese momentos de tensión, la joven se presentó en una hoguera de los chicos para pedirle a su novio que no hiciese nada. Al final, a pesar de los reproches de ambos, han salido juntos. «Hemos aprendido que en una pareja no solo es el amor, sino también aprender y crecer juntos», confesó la pareja.

Los siguientes han sido Nico y Ga•la y no les ha dado tiempo casi a llegar para empezar a lanzar reproches. La principal duda de ella era saber por qué su novio no acudió a la hoguera de confrontación que ella pidió. «En ese momento sentía que no tenía que darte explicaciones», declaró el futbolista. Ambos confesaron que se seguían queriendo y que habían sido importantes el uno para el otro en sus vidas, pero que ya no había atracción. Después de que Sandra Barneda volviese a preguntar a Nico algo bueno de Ga•la y que siguiese sin saber qué responder, Nico decidió marcharse solo de la isla.

Seguidamente, ella ha confesado que le encantaría irse con Miguel, el tentador que la ha cautivado: «No creo que sea capaz de perdonar a Nico, me encantaría irme sola porque necesito descubrirme y quién soy, pero mentiría si dijera que no quiero irme con él». Sin embargo, el extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha tomado la decisión de no irse con ella. «Siento a día de hoy una atracción brutal, he conectado mucho con ella y estoy super feliz, pero me quiero ir solo porque sería un error por mi parte salir de aquí con ella cuando realmente pienso que necesita estar sola un tiempo», ha aclarado Miguel dejando claro que no cierra las puertas a lo que pueda pasar después.

Rosario y Álvaro han sido los siguientes y lo que parecía ser una relación más que acabada, ha hecho que sea la hoguera final más emotiva de esta edición. Tras cuatro años de noviazgo con idas y venidas ambos han disfrutado mucho de la estancia. Álvaro con Sabela y Rosana y Rosario con Suso y Simone. Se han reprochado cada acto que el otro hacía, pero al final han reconocido todo el daño que se han hecho y han sido capaces de ver todo el amor que sienten el uno por el otro. Él confesó seguir enamorado, pero tomó la decisión de irse solo. “¿Sabes cuando a una persona a la que amas le dices que no para que ella esté bien? Ese es el sentimiento que tengo”, ha confesado entre lágrimas para después fundirse en los brazos de la que había sido su novia.

Después de esto, Rosario ha querido desvelar su decisión de irse con Suso si él quería, ya que, aunque quería pensarse las cosas, no quería reprimir nada que le hiciese feliz. «Me ha ayudado a ser quién estoy llegando a ser y no voy a frenar algo que siento”, confesó la joven que se vió totalmente correspondida por el canario. «Cada vez que la miro me pongo tonto. Nuestra relación ha sido sincera desde el minuto cero. No puedo irme de aquí sin ella», ha sentenciado él para después acabar besándose.

Por último, Tania y Alejandro que parecían otra de las parejas más fuertes de la edición ha acabado con celos y faltas de respeto por parte del modelo. A pesar de no haber caído en la tentación ninguno de ellos, la joven si mantuvo una conexión con uno de los tentadores, Stiven, y esto ha llegado a molestar en ocasiones a su pareja. En la hoguera no fueron capaces de entenderse el uno al otro, pero él quería irse con ella de la mano.

«No me puedo permitir salir de aquí con una persona así. Tengo que ser sincera conmigo misma. ¿Cómo puedo amar a alguien que me trata de esta manera?», ha aclarado Tania entre lágrimas tras decidir irse sola. Así, vemos como pocas son las parejas que han sobrevivido a ‘La isla de las tentaciones’. Eso sí, esto no es todo, la semana que viene veremos el reencuentro después de seis meses del reality.