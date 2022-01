La gran final de ‘La isla de las tentaciones’ comienza este martes 11 de enero en Telecinco y se dividirá en dos partes. Los concursantes llegan al tramo final y después de las citas finales deberán enfrentarse a su pareja y decidir si abandonar con él Republica Dominicana o no. Sin embargo, la primera ruptura ya se dio antes entre Sandra y Darío, una pareja por la que los espectadores apostaban que saldrían juntos.

Ambos protagonizaban la imagen de la fidelidad y una relación casi perfecta, pero esto quedó al descubierto al desvelarse el gran secreto de Sandra. Uno de los solteros de Villa Paraíso conocía el hecho y quiso contarlo: la infidelidad de ella con su exnovio una semana antes de adentrarse en la aventura. La gran mentira vino cuando Darío confirmó saberlo, ya que habían ocultado al programa dicha información.

Sandra por fin ha contado su versión de lo que pasó semanas antes de ir a ‘La Isla de las Tentaciones’. ¿Crees en lo que dice? 🔄 Me cuesta

❤️ Sí, a pies juntillas 🔵 #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/oPv2kaDxCG — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

Sandra se sintió liberada y fue lo que provocó que se dejase llevar con Rubo. Su pareja no dudó en pedir una hoguera de confrontación tras ver las imágenes que Sandra Barneda le mostraba. Allí, el decidió irse solo de la isla, pero la sorpresa fue que ella también quiso abandonar sola, ya que aseguró necesitar tiempo para sí misma. Ahora la alicantina aparecía en plató para contar cómo sucedió todo y cómo está su vida actualmente. Tras varios meses de reflexión desde que acabó su experiencia en ‘La isla de las tentaciones’ ha querido contar por qué cometió la segunda infidelidad con Rubo.

“Desde el minuto cero yo me llevo muy bien con Rubo, pero a mí lo que me lleva a hacer todo esto es el rencor”, aclara Sandra dejando claro que no sentía atracción por el soltero. “Cuando me ponen el vídeo de Darío diciendo lo de mi infidelidad yo me siento vendida”, cuenta la joven, ya que ella no sabía en un primer momento que quien sacó el secreto a la luz no fue él. “Si entramos con la verdad no pasa lo que pasa. Me he visto desde mi casa y me he sentido tan mal…”, dijo finalmente mostrándose arrepentida por lo sucedido. ¿Qué habrá pasado entre Darío y Sandra durante todo este tiempo?