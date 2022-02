Rocío Flores lanza una frase tajante hacia Rocío Carrasco. La joven ha vuelto al plató de ‘El Programa de Ana Rosa’ y ha comentado la última polémica de Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Tras su operación de pecho, la hija de Antonio David Flores ha vuelto más contundente que nunca. La malagueña ha sido preguntada por las declaraciones del Dj hacia la hija de Isabel Pantoja. La colaboradora no ha dudado en ponerse de parte de Isa Pantoja y ha establecido una conexión con su experiencia personal con ella.

Rocío Flores ha establecido un cierto paralelismo con la hija de la tonadillera, ha empatizado con ella y le ha mostrado todo su apoyo. Sin embargo, el alegato de la joven se ha convertido en un brutal ataque contra Rocío Carrasco.

Rocío Flores vuelve al plató después de haberse sometido a una operación de pecho: «Estoy muy contenta» #AR10F https://t.co/7WKkLV9dIL — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) February 10, 2022

Joaquín Prat quería conocer la opinión sobre las declaraciones del Dj y toda la polémica que se ha generado. Rocío Flores ha pronunciado que «no hay nada peor que sentir que no te quieren, y más cuando es un miembro de tu familia», una clara referencia a su madre.

«Lo mismo si algún día me da por contar mis vivencias en esa casa, lo mismo España se cae», ha dicho la colaboradora en referencia a la vivienda familiar de Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Con estas palabras ha salido en defensa de su padre, Antonio David Flores. «Nunca he hablado porque siempre he pensado que es mi madre y que la respeto, ante todo, que es lo único que he hecho», asegura la hija de Rocío Carrasco.