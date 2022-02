Rocío Flores, hace tan solo unas semanas, no dudó un solo segundo en someterse a una operación de pecho. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco quiso pasar por quirófano para realizarse esta intervención ya que, tras su paso por ‘Supervivientes 2020’, su busto había experimentado un enorme cambio con el que no estaba del todo conforme.

Tiempo después, Rocío Flores ha querido publicar tres fotografías en su perfil oficial de Instagram donde luce un espectacular vestido. De esta manera, la nieta de Rocío Jurado confiesa que es el primero que se pone después de haberse sometido a esa intervención quirúrgica. Lejos de que todo quede ahí, ha dejado claro que está de lo más contenta e ilusionada con el resultado.

Lejos de publicar únicamente las imágenes, Rocío Flores quiso poner un mensaje: “Primer vestido que me pongo después de la operación y, aunque aún no es el resultado definitivo de mi pecho, no podéis imaginar la alegría que sentí”. Una publicación que, como era de esperar, ha recibido un gran número de comentarios positivos entre sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Para este primer posado tras la intervención estética, la hija de Rocío Carrasco ha utilizado un vestido mini de color verde que tantísimo está de moda esta temporada. Bien es cierto que, a pesar de todo, también ha dejado claro que “aún no puedo ponerme nada sin el sujetador que me pusieron tras la operación, solo me lo quité para la foto”.

Esta operación, como la propia Rocío Flores también ha explicado a través de sus historias de Instagram, ha sido mucho mejor de lo que tan siquiera pudiera imaginar. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se está recuperando de manera favorable y, sobre todo, muy rápidamente. ¡Y está verdaderamente feliz por eso!

“Yo pensaba que iba a dolerme muchísimo pero sí que es verdad que tampoco he tenido un dolor que tú digas: ‘Guau’”, reconoció en la mencionada red social. Sea como sea, a pesar de que está viviendo un momento de lo más complicado a nivel personal, cada día que pasa trata de buscar la parte positiva de la vida. Y eso, siendo honestos, es verdaderamente fundamental para poder afrontar, con actitud, todos los problemas que hay y que están por venir.