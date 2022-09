‘La Resistencia’: Paco León recibe un curioso premio al ser el invitado que más veces ha ido al programa

No es ningún secreto que La Resistencia, con el paso de tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país. El pasado miércoles, en la nueva entrega, David Broncano recibía a Dora Postigo y Paco León. Los actores iban a presentar Rainbow, su nueva película.

La madrileña, hija de Diego Postigo y Bimba Bosé, es la protagonista de este largometraje que ha sido dirigido por el andaluz. Por lo tanto, acudieron a La Resistencia para dar a conocer algunas de las tantas curiosidades de este proyecto, así como de su rodaje. De un momento a otro, David Broncano se dio cuenta de un dato realmente importante.

Y es que, con su visita del pasado miércoles, Paco León se convertía en el invitado que más veces había acudido a La Resistencia a lo largo de su historia. “Puede que seas esa persona… Pero no tenemos nada preparado. ¿Quieres que te haga un masaje y una hostia luego?”, preguntó el presentador del formato de Movistar+.

En otros programas, se dan regalos u honores a los invitados que vienen muchas veces. Aquí se da una hostia. #LaResistencia @pacoleonbarrios pic.twitter.com/o6k9sQODMW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 21, 2022

Ante las risas de los allí presentes, Paco León no tardó en responder: “Eso no me hace mucha ilusión”. Dora Postigo quiso añadir algo más y es que, después de ese masaje y esa hostia que proponía David Broncano, éste le diera un beso en la frente. Una idea que, desde luego, fascinó a todos.

Para poder compensar la situación, al programa se le ocurrió que una persona del público subiera al escenario para que Dora Postigo pudiera abofetear a alguien también y no se quedara con las ganas. En el momento en el que el presentador y el invitado decidieron cumplir la propuesta, vimos cómo David se controló pero el sevillano, por su parte, terminó golpeando sonoramente al jienense. Algo que hizo que el teatro estallara en risas. ¡Y no es para menos!