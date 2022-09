‘La Resistencia’: Quevedo desvela qué parte de su canción con Bizarrap quiso eliminar

No es ningún secreto que Quevedo se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los artistas que más éxito ha cosechado en los últimos meses. Entre otras cuestiones, por la BZRP Music Sessions #52 que sacó a la luz junto al productor argentino Bizarrap. Podría decirse que ese ha sido el tema que más ha sonado durante todo el verano.

El pasado jueves 8 de septiembre, pudimos disfrutar de la entrevista de Quevedo en El Hormiguero. Tan solo unos días después, el cantante canario quiso pasarse por el programa La Resistencia de David Broncano. Es más, él se convirtió en el primer invitado de esta nueva temporada en Movistar Plus.

Debemos recordar que, hace unos meses, Bizarrap acudió al programa para presentar esta nueva sesión junto a Quevedo. Ahora, tras confesar a Pablo Motos que ya había comenzado a aborrecer el tema de lo mucho que estaba sonando, el cantante ha dado a conocer un detalle que no ha pasado desapercibido.

🥲 @pedroquevedo quería quitar la parte de QUÉDATE Gracias, @bizarrap, por pararle pic.twitter.com/fzdeJqfXKr — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 12, 2022

David Broncano puso un audio de Bizarrap, pidiendo que Quevedo desvelase qué parte de la canción quiso eliminar antes de publicarla. Al saber a lo que se refería el productor argentino, el canario fue sincero: “Quería quitar la parte que dice: ‘Quédate, que las noches sin ti duelen…’”, comenzó diciendo.

Esto provocó, inevitablemente, las risas entre el público. Acto seguido, el invitado lo reconoció: “Ahí no estuve inteligente”. El jienense, en shock con la confesión del canario, pidió a la producción un vaso de agua: “Mejor traedme un cubo. ¡Estás loco!”, exclamó el presentador de La Resistencia, sin poder creer lo que estaba escuchando.

“Me parecía una parte muy futbolera, como el Waka Waka. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba, no me terminaba de convencer”, reconoció el cantante. “Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte. Es que es muy exigente y no le vale cualquier cosa”, aseguró. Acto seguido, mostró cómo hubiera sido la BZRP Music Sessions #52 sin la mencionada parte. Y, efectivamente, ¡hubiese sido un error!