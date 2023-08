Rauw Alejandro, entre lágrimas al recordar a Rosalía en pleno concierto

La ruptura de Rosalía como Rauw Alejandro sigue dando mucho que hablar. Aún existen múltiples incógnitas sobre el fin de la relación sentimental de dos de los artistas más mediáticos del mundo, que habían tomado la decisión de no volver a pronunciarse al respecto.

No obstante, Rauw Alejandro ha vuelto a pronunciarse, en esta ocasión, durante el primer concierto de su gira Saturno World Tour por España. Un concierto durante el cual, el artista puertorriqueño no fue capaz de aguantarse las lágrimas.

El esperado regreso de Rauw Alejandro a los escenarios españoles tuvo lugar el pasado sábado 26 de agosto, en la ciudad de Valencia. Un concierto que generó una gran expectación, sobre todo por ser el primer show del artista tras su ruptura con Rosalía.

A pesar de que muchas de las canciones de Rauw Alejandro giran en torno a Rosalía, o están inspiradas en ella, durante todo el concierto el artista puertorriqueño intentó cantar cualquier canción sin que le afectara emocionalmente.

Sin embargo, cuando llegó el turno de interpretar la canción Hoy aquí, se emocionó al entonar la triste letra: «De ti, mal me despedí, la última vez que tú y yo nos vimo’; ojalá estuvieras hoy aquí, Para continuar lo que no pudimo’ . Baby, ya no miro el reloj, aunque ya son más de las doce; ya no me funciona el alcohol y en mi mente sigue tu nombre», dice la letra.

Tras emocionarse sobre el escenario, el artista puertorriqueño se secó las lágrima rápidamente e intentó continuar con la canción como si nada, mientras que todos los presentes en el concierto de Valencia, conscientes de lo sucedido, le dedicaban una sonora ovación para que se viniera arriba y pudiera continuar con el concierto.