Rauw Alejandro estrena ‘Hayami Hana’, su canción para Rosalía

La ruptura de Rosalía como Rauw Alejandro sigue dando mucho que hablar. Aún existen múltiples incógnitas sobre el fin de la relación de dos de los artistas más mediáticos del mundo, que tras emitir una serie de comunicados a través de sus redes sociales, habían tomado la decisión de no volver a pronunciarse al respecto.

No obstante, Rauw Alejandro ha vuelto a pronunciarse, en esta ocasión a través de una canción que ha publicado en su canal de YouTube, en la que se despide de la artista catalana. Una canción que llega después de que el puertorriqueño eliminase todo rastro de la catalana de sus redes sociales.

Hayami Hana es el título de la canción que Rauw Alejandro ha dedicado a Rosalía. Una canción que cuenta con una duración superior a los cinco minutos y en cuya letra, el artista aborda de lleno su ruptura con la artista catalana dejando claro que volvería con ella sin pensárselo.

Rauw Alejandro releases 5-minute goodbye song to Rosalía following their breakup. pic.twitter.com/ypei5vTlli — Pop Base (@PopBase) August 10, 2023

«Por si acaso nunca volvemos a hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago ‘a cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte. Yo no voy a frontear. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar. Sí, aquí no hay nada que ocultar, pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben, saben un carajo…”, dice la letra de Rauw Alejandro.

“Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tu las sabes, yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. Y que pena que las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos, que nos digan sus truquitos. De que manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer. Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto…”, expresa.

En la canción también habla sobre la fama y sus respectivas carreras: “Trabajamos sin parar, pero hasta que punto… Estar en nuestro campito vale más que todo el dinero y la fama. Despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama. Todas mis canciones son para ti (…) Si supiera que iba a ser el último abrazo no te hubiera soltado”.