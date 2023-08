Rosalía y Rauw Alejandro: ¿quién propició la ruptura y cuál fue el motivo?

La ruptura de Rosalía como Rauw Alejandro sigue dando mucho que hablar. Aún existen múltiples incógnitas sobre el fin de la relación de dos de los artistas más mediáticos del mundo, que tras emitir una serie de comunicados a través de sus redes sociales, han tomado la decisión de no volver a pronunciarse al respecto.

Las fechas que ambos han señalado sobre la ruptura no cuadran para los fans, debido a que el 5 de julio Rosalía envió un mensaje a su por entonces pareja desde el Primavera Sound de Madrid. Además, el 12 de julio acudió a El Hormiguero y allí habló sobre su boda con el artista. Un compromiso que ahora está completamente roto.

Ahora, un periodista de El programa del verano ha ofrecido nuevos detalles sobre cuándo tuvo lugar la separación, tal y como ha recogido Vanitatis. De esta forma, señala que «Rosalía le llamó» y aprovechó que Rauw Alejandro tenía un viaje a París para pedirle que fuera a Barcelona. «Ella, acompañada de su hermana, fue a este edificio para recoger enseres personales y también los de él», concluye.

Rosalía and Rauw Alejandro’s “BESO” has doubled in streams on Spotify during the week following the couple’s split. pic.twitter.com/vdxQyY92Bw

— Pop Tingz (@ThePopTingz) August 2, 2023