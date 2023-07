Primeras palabras de Rosalía tras romper con Rauw Alejandro: «Ni caso a las películas»

Faltaba ella. Rosalía ha roto, por fin, su silencio después de que se confirmara su ruptura con Rauw Alejandro, este martes, tras más de tres años de relación y después de anunciar su compromiso, el pasado mes de marzo, con Beso, la que fue su primera colaboración juntos como cantantes de éxito. La catalana se ha pronunciado a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de veintisiete millones de seguidores. «Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar», ha escrito.

Unas palabras que irían en consonancia a la primera versión sobre su ruptura y que desmentiría, a su vez, las especulaciones acerca de una posible infidelidad del intérprete de Baila conmigo y LOKERA a Rosalía. Cabe recordar en este sentido, que en las últimas horas, son muchos los medios de comunicación que apuntan directamente, incluso, a una modelo de 31 años procedente de Medellín, que sería muy fan del puertorriqueño: Valeria Duque. «Este año Rauw ha estado en su gira Saturno. Estuvo en Europa, Estado Unidos, México. Resulta que ella es súper mega fan de él y fue al concierto que Rauw ofreció en México. Estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó del concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta», señalan.

Stories de Instagram de Rosalía / Instagram

Rosalía finalizó el pasado sábado día 22 su primera gira mundial, Motomami World Tour, con un concierto en el Festival Lollapalooza de París, por lo que se espera que en los próximos días regrese de nuevo a España para pasar unos días de vacaciones con sus familiares y amigos. «Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo», expresó en un post en la ya citada red social. Una frase que ahora, específicamente, cobrarían más sentido si cabe.

Fue en agosto de 2021 cuando se relacionó a la pareja de artistas por primera vez. Sin embargo, ninguno de los dos confirmaron su noviazgo en sus respectivas redes sociales con motivo de la celebración del veintiocho cumpleaños de Rosalía. Desde entonces, la pareja se había mostrado inseparable. Tanto, que la pareja anunció su compromiso mediante un videoclip del tema que grabaron juntos, Beso, el pasado mes de marzo.

«Nos comprometimos de la manera, yo creo, más bonita que me pude haber imaginado porque fue en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña. Se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales por el Año Nuevo. Él se me arrodilló y tenía la caja encajada y no la podía sacar, pero me sacó el anillo y me pidió que me casara con él y yo me puso a llorar, claro. Entonces empezaron a haber fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico desde ahí arriba y yo no me lo esperaba», contó Rosalía en una entrevista».