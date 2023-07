Era una de las parejas más especiales de la crónica social a nivel internacional, pero al amor ha llegado a su fin. Una vez terminaran sus diversos compromisos profesionales Rosalía y Rauw Alejandro iban a darse el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima. Al menos así lo habían planeado. Sin embargo, el destino es caprichoso y eso no va a ocurrir, al menos por ahora.

Storie de Rauw Alejandro / Redes sociales

A última hora de este pasado miércoles, 26 de julio, el cantante se pronunciaba, rompiendo así su silencio después de que durante la jornada muchos apuntaran a una posible infidelidad por su parte. «Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi», comenzaba diciendo.

Pese a que quería sincerarse con los seguidores de ambos, lo cierto es que provocaba el efecto contrario. Una oleada de críticas al mencionar que habían roto su relación «meses atrás» le colocaba en el ojo del huracán. Es aquí cuando entra en juego el factor fechas. Si echamos la vista atrás, el testimonio del reggatonero no sería del todo transparente. El pasado 14 de junio, Rosalía visita el plató de El Hormiguero, en el que asegura que «habrá boda». «De momento tengo que terminar la gira y luego ya me pondré para la vuelta. Aunque tengo vestidos guardados, me gustaría que fuera uno de Vivienne Westwood y será una boda chill, con la familia y poco más», añadió.

Pero la cosa no termina ahí, tan solo unas semanas después, concretamente el 27 de junio, Rauw Alejandro visitó Madrid junto a Bizarrap. Ante las preguntas de los reporteros, el propio artista confirmó que seguía habiendo boda, pero cuando termine el tour (Momento que puedes ver dando al play en la noticia).

Rosalía y Rauw Alejandro a su salida de un evento / Gtres

Del mismo modo, a lo largo de este jueves han ido saliendo más detalles de lo ocurrido entre Rosalía y Rauw. Ha sido Letizia Requejo en El programa del verano donde ha asegurado que «la ruptura no viene desde hace meses, la ruptura la podemos fechar a finales del mes de junio, entre el 20 y el 28, es decir, hace un mes». «Rauw hace un vídeo imitándola a principios del mes de junio y ella contesta, diciendo que le echa de menos y que lo quiere», ha añadido la reportera.

Rosalía en el plató de ‘El Hormiguero’ / Gtres

Pero, ¿quién tomó la decisión? La periodista ha indicado que «ha sido la catalana la que ha decidido poner punto final a su compromiso y a la relación de tres años. Me dicen que Rosalía está fatal». Si bien, el artista sí que se ha dejado ver hace 24 horas durante un partido de fútbol que se disputó en Miami, Estados Unidos, todo apunta a que la cantante que acaba de terminar su gira en París no se va a dejar ver. «Se quiere apoyar en la música y en su sobrino pequeño», ha añadido.